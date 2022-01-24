​Євросоюз надасть Україні 1,2 млрд євро на тлі російської загрози

Європейський Союз надасть чергову фінансову допомогу Україні розміром 1,2 млрд євро.
Про це заявила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні я оголошую про новий пакет фінансової допомоги, що складається і з екстрених кредитів, і з грантів. По-перше, комісія пропонує новий пакет надзвичайної макрофінансової допомоги розміром 1,2 млрд євро. Цей пакет допоможе Україні зараз задовольнити свої потреби у фінансуванні через конфлікт", – сказала глава Єврокомісії.
Вона також висловила сподівання, що Рада ЄС та Єропарламент ухвалять цей пакет допомоги якнайшвидше.
"Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС і Європейський парламент приймуть цей надзвичайний пакет макрофінансової допомоги якнайскоріше. Потім ми розпочнемо швидку виплату першого траншу розміром 600 млн євро", – зазначила фон дер Ляєн.
Президент України Володимир Зеленський у Twitter привітав рішення Євросоюзу надати кошти.
"Вдячний за своєчасне рішення ЄС надати €1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні. Сильна Україна має ключове значення для європейської безпеки. ЄС укотре демонструє тверду підтримку України", – написав він.
Нагадаємо, раніше видання Тhe Guardian писало, що ЄС буде готовий запровадити санкції проти Росії “протягом кількох днів” у разі військового нападу на Україну.