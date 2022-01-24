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​Євросоюз надасть Україні 1,2 млрд євро на тлі російської загрози

Голова Єврокомісії сподівається, що Рада ЄС та Єропарламент ухвалять цей пакет допомоги якнайшвидше.

​Євросоюз надасть Україні 1,2 млрд євро на тлі російської загрози
Фото: twitter.com/vonderleyen

Європейський Союз надасть чергову фінансову допомогу Україні розміром 1,2 млрд євро.

Про це заявила голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні я оголошую про новий пакет фінансової допомоги, що складається і з екстрених кредитів, і з грантів. По-перше, комісія пропонує новий пакет надзвичайної макрофінансової допомоги розміром 1,2 млрд євро. Цей пакет допоможе Україні зараз задовольнити свої потреби у фінансуванні через конфлікт", – сказала глава Єврокомісії.

Вона також висловила сподівання, що Рада ЄС та Єропарламент ухвалять цей пакет допомоги якнайшвидше.

"Ми розраховуємо на те, що Рада ЄС і Європейський парламент приймуть цей надзвичайний пакет макрофінансової допомоги якнайскоріше. Потім ми розпочнемо швидку виплату першого траншу розміром 600 млн євро", – зазначила фон дер Ляєн.

Президент України Володимир Зеленський у Twitter привітав рішення Євросоюзу надати кошти. 

"Вдячний за своєчасне рішення ЄС надати €1,2 млрд макрофінансової допомоги Україні. Сильна Україна має ключове значення для європейської безпеки. ЄС укотре демонструє тверду підтримку України", – написав він. 

Нагадаємо, раніше видання Тhe Guardian писало, що ЄС  буде готовий запровадити санкції проти Росії “протягом кількох днів” у разі військового нападу на Україну.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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