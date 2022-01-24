Британія відкликала частину дипломатів із Києва на тлі загрози Росії

Велика Британія почала відкликати з України частину співробітників свого посольства та членів їхніх сімей на тлі "зростання масштабів загрозливих дій Росії".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву уряду Британії.

"Деяких співробітників посольства та членів їхніх сімей вивозять з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії", –йдеться у заяві.

Зазначається, що британське посольство в Україні залишається відкритим та продовжить виконувати необхідну роботу.

Про рішення вивезти членів родин своїх дипломатів у Києві та – за бажанням – дозволити виїхати їм самим сьогодні повідомив Держдеп США. Рішення ухвалено "як особлива пересторога через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки". У МЗС України вважають цей крок передчасним.

Євросоюз поки не збирається вивозити ні дипломатів, ні їхніх родичів.

Нагадаємо, Британія відправила в Україну 2 тис. одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових. Заступник прем'єр-міністра Домінік Рааб зазначив, що Великобританія готова підтримувати Україну, однак навряд чи направить до нас своїх військових.

Раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон попередив Росію, що будь-яке подальше вторгнення в Україну стане для неї катастрофою.

У Міністерстві закордонних справ Британії також заявили, що Росія хоче привести до влади в Україні проросійських політиків, кандидатом на роль президента України називають колишнього депутата Верховної Ради Євгена Мураєва.