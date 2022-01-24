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Британія відкликала частину дипломатів із Києва на тлі загрози Росії

Посольство залишається відкритим та продовжить виконувати необхідну роботу.

Британія відкликала частину дипломатів із Києва на тлі загрози Росії

Велика Британія почала відкликати з України частину співробітників свого посольства та членів їхніх сімей на тлі "зростання масштабів загрозливих дій Росії".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву уряду Британії.

"Деяких співробітників посольства та членів їхніх сімей вивозять з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії", –йдеться у заяві.

Зазначається, що британське посольство в Україні залишається відкритим та продовжить виконувати необхідну роботу.

Про рішення вивезти членів родин своїх дипломатів у Києві та – за бажанням – дозволити виїхати їм самим сьогодні повідомив Держдеп США. Рішення ухвалено "як особлива пересторога через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підриву безпеки". У МЗС України вважають цей крок передчасним.

Євросоюз поки не збирається вивозити ні дипломатів, ні їхніх родичів. 

Нагадаємо, Британія відправила в Україну 2 тис. одиниць протитанкової зброї і близько 30 елітних військовослужбовців, які навчатимуть українських військових. Заступник прем'єр-міністра Домінік Рааб зазначив, що Великобританія готова підтримувати Україну, однак навряд чи направить до нас своїх військових.

Раніше прем'єр-міністр Борис Джонсон попередив Росію, що будь-яке подальше вторгнення в Україну стане для неї катастрофою.

У Міністерстві закордонних справ Британії також заявили, що Росія хоче привести до влади в Україні проросійських політиків, кандидатом на роль президента України називають колишнього депутата Верховної Ради Євгена Мураєва.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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