Великобританія підтримає Україну у випадку вторгнення Росії, але навряд чи направить військових, – Рааб

Вадим Пристайко заявив, що може звернутися до британців за допомогою.

Великобританія готова підтримувати Україну у разі вторгнення Росії, однак навряд чи направить до нас своїх військових.

Про це заявив заступник прем'єр-міністра Домінік Рааб, пише Суспільне.

Він зробив таку заяву після того, як посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що у випадку російського вторгнення Україна звернеться до Великої Британії за допомогою включно із запрошенням британських військовослужбовців на свою територію.

“Ми будемо підтримувати їх у захисті. Але також, з міжнародною спільнотою, із союзниками по НАТО на Заході, ми стоїмо пліч-о-пліч, заявляючи, що будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія зробить цей крок і спробує вторгнутися, а також встановити маріонетковий режим”, – заявив Рааб.

Однак, за його словами, “вкрай малоймовірно”, що британці відправлять своїх військових на українську територію.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон попередив Росію, що будь-яке подальше вторгнення в Україну стане для неї катастрофою.

У Міністерстві закордонних справ Великобританії заявили, що Росія хоче привести до влади в Україні проросійських політиків, кандидатом на роль президента України називають колишнього депутата Верховної Ради Євгена Мураєва.