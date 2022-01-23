У мережі продають базу даних 2 млн українців нібито з "Дії". Мінцифри зʼясовує ситуацію
У мережі продають базу даних 2 млн українців нібито з "Дії". Мінцифри зʼясовує ситуацію
США доставили в Україну 90 тонн летальної зброї
США доставили в Україну 90 тонн летальної зброї
Німеччина заборонила Естонії передавати Україні зброю німецького походження - WSJ
Німеччина заборонила Естонії передавати Україні зброю німецького походження - WSJ
Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування США її вимог по Україні
Росія пригрозила "найсерйознішими наслідками" у разі ігнорування США її вимог по Україні
Зеленський запровадив нові санкції проти окупантів у Криму та австрійської компанії
Зеленський запровадив нові санкції проти окупантів у Криму та австрійської компанії
Міноборони скоротило перелік професій для жінок з обов’язковим військовим обліком
Міноборони скоротило перелік професій для жінок з обов’язковим військовим обліком
Переговори Блінкена і Лаврова: спроба відтягнути час
Переговори Блінкена і Лаврова: спроба відтягнути час
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Великий злив. У мережі продають дані двох мільйонів українців
Росія обурена розвитком української мови в Україні
Росія обурена розвитком української мови в Україні
ГоловнаСвіт

Великобританія підтримає Україну у випадку вторгнення Росії, але навряд чи направить військових, – Рааб

Вадим Пристайко заявив, що може звернутися до британців за допомогою.

Великобританія підтримає Україну у випадку вторгнення Росії, але навряд чи направить військових, – Рааб
Фото: EPA/UPG

Великобританія готова підтримувати Україну у разі вторгнення Росії, однак навряд чи направить до нас своїх військових.

Про це заявив заступник прем'єр-міністра Домінік Рааб, пише Суспільне.

Він зробив таку заяву після того, як посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що у випадку російського вторгнення Україна звернеться до Великої Британії за допомогою включно із запрошенням британських військовослужбовців на свою територію.

“Ми будемо підтримувати їх у захисті. Але також, з міжнародною спільнотою, із союзниками по НАТО на Заході, ми стоїмо пліч-о-пліч, заявляючи, що будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія зробить цей крок і спробує вторгнутися, а також встановити маріонетковий режим”, – заявив Рааб.

Однак, за його словами, “вкрай малоймовірно”, що британці відправлять своїх військових на українську територію.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон попередив Росію, що будь-яке подальше вторгнення в Україну стане для неї катастрофою.

У Міністерстві закордонних справ Великобританії заявили, що Росія хоче привести до влади в Україні проросійських політиків, кандидатом на роль президента України називають колишнього депутата Верховної Ради Євгена Мураєва.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також