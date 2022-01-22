Кулеба закликав Німеччину припинити заохочувати Путіна до нового нападу на Україну

Заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, безперспективності повернення Криму і вагання щодо відключення РФ від SWIFT не відповідають рівню відносин країни з Україною.

Про це у Твіттері написав міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба.

“Нещодавні заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT — не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації”, – написав він.

Кулеба додав, що сьогодні, як ніколи, важлива єдність Заходу щодо Росії.

“Для її досягнення і стримування РФ ми всі разом докладаємо величезних зусиль. Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Владіміра Путіна до нового нападу на Україну”, – зазначив міністр.

Кулеба зауважив, що Україна вдячна Німеччині за вже надану підтримку, починаючи з 2014 року, а також за дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

“Але нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями”, – підсумував він.

Нагадаємо, глава Військово-морських Сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах зробив сьогодні низку скандальних заяв, заявивши, зокрема, що Україна не поверне Крим і вона не може вступити у НАТО.

Раніше Німеччина відхилила запит Естонії на надання Україні летальної зброї, яка має німецьке походження.

Торік у грудні Берлін через Агентство НАТО з підтримки та постачання наклав вето на закупівлю Україною збройних систем для протистояння російській агресії.