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Евакуація працівників американського посольства у Києві може розпочатися наступного тижня, – CNN

Про це США вже повідомили Україну, заявило джерело в українському уряді.

Евакуація працівників американського посольства у Києві може розпочатися наступного тижня, – CNN
Фото: EPA/UPG

Посольство США в Києві звернулося до Держдепартаменту з проханням надати дозвіл на виїзд частини співробітників посольства та їхніх сімей.

Про це пише cnn.com з посиланням на джерела.

Джерело, близьке до українського уряду, розповіло телеканалу, що США нібито повідомили Україну, що евакуацію сімей дипломатів “ймовірно, розпочнуть вже наступного тижня”.

Джерело зазначило, що президент Володимир Зеленський розмовляв з держсекретарем США Ентоні Блінкеном з цього приводу. Очільник України зі свого боку заявив, у разі якщо Сполучені Штати підуть на такий драматичний крок, то це буде “перебільшення”.

Зі свого боку речник Держдепартаменту заявив, що наразі у них офіційних заяв немає, а вони проводять "ретельне планування на випадок надзвичайних ситуацій, як завжди, у разі погіршення ситуації з безпекою”.

У посольстві відмовилися коментувати інформацію.

CNN звернувся за коментарем до уряду України.

Нагадаємо, раніше Bloomberg написав, що Сполучені Штати вивчають можливість евакуації членів родин дипломатів, які перебувають в Україні, на тлі стягування російських військ до українського кордону. Рішення про евакуацію нібито не означатиме, що США переконані в тому, що Росія вторгнеться, а є лише свідченням продуманої підготовки на тлі посилення напруженості.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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