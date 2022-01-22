У Києві на “дистанційку” відправили 2 школи та майже тисячу класів

У київських школах спостерігається зростання захворюваності на коронавірус і це тривожна тенденція, хоча кількість хворих не критично висока.
Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
“Так, із 320 тисяч учнів та вчителів, хворих – трохи більше ніж 1,5 тисячі”, – сказав він.
На дистанційне навчання відправили 2 школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах.
Мондриївський додав, що керівництво шкіл має приймати самостійне рішення щодо переведення на дистанційний режим навчання класу, його паралелі або всієї школи, виходячи з ситуації із захворюваністю саме в закладі освіти.
Голови РДА отримали доручення посилити контроль за протиепідемічними заходами в школах. Є чіткий регламент з прибирання та дезінфекції, а також вимоги щодо доступу у приміщення співробітників і учнів.
Додамо, у Києві на сьогодні щеплено 98% працівників освітніх закладів.
Нагадаємо, Львів, Львівська область і Суми вирішили перевести старші класи на дистанційне навчання з 24 січня.
21 січня на два тижні на онлайн-навчання перейшли усі школи Чернівецької області.
Про переведення учнів 5-11 класів на дистанційне навчання повідомили і в Тернополі.