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У Києві на “дистанційку” відправили 2 школи та майже тисячу класів

Рівень захворювання серед учнів та вчителів зростає, хоча кількість хворих не критично висока. 

У Києві на “дистанційку” відправили 2 школи та майже тисячу класів
Фото: КМДА

У київських школах спостерігається зростання захворюваності на коронавірус і це тривожна тенденція, хоча кількість хворих не критично висока. 

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

“Так, із 320 тисяч учнів та вчителів, хворих – трохи більше ніж 1,5 тисячі”, – сказав він.

На дистанційне навчання відправили 2 школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах.

Мондриївський додав, що керівництво шкіл має приймати самостійне рішення щодо переведення на дистанційний режим навчання класу, його паралелі або всієї школи, виходячи з ситуації із захворюваністю саме в закладі освіти. 

Голови РДА отримали доручення посилити контроль за протиепідемічними заходами в школах. Є чіткий регламент з прибирання та дезінфекції, а також вимоги щодо доступу у приміщення співробітників і учнів. 

Додамо, у Києві на сьогодні щеплено 98% працівників освітніх закладів.

Нагадаємо, Львів, Львівська область і Суми вирішили перевести старші класи на дистанційне навчання з 24 січня.

21 січня на два тижні на онлайн-навчання перейшли усі школи Чернівецької області.

Про переведення учнів 5-11 класів на дистанційне навчання повідомили і в Тернополі.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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