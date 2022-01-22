У Києві на “дистанційку” відправили 2 школи та майже тисячу класів

Рівень захворювання серед учнів та вчителів зростає, хоча кількість хворих не критично висока.

У київських школах спостерігається зростання захворюваності на коронавірус і це тривожна тенденція, хоча кількість хворих не критично висока.

Про це заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

“Так, із 320 тисяч учнів та вчителів, хворих – трохи більше ніж 1,5 тисячі”, – сказав він.

На дистанційне навчання відправили 2 школи та майже тисячу класів у різних навчальних закладах.

Мондриївський додав, що керівництво шкіл має приймати самостійне рішення щодо переведення на дистанційний режим навчання класу, його паралелі або всієї школи, виходячи з ситуації із захворюваністю саме в закладі освіти.

Голови РДА отримали доручення посилити контроль за протиепідемічними заходами в школах. Є чіткий регламент з прибирання та дезінфекції, а також вимоги щодо доступу у приміщення співробітників і учнів.

Додамо, у Києві на сьогодні щеплено 98% працівників освітніх закладів.

Нагадаємо, Львів, Львівська область і Суми вирішили перевести старші класи на дистанційне навчання з 24 січня.

21 січня на два тижні на онлайн-навчання перейшли усі школи Чернівецької області.

Про переведення учнів 5-11 класів на дистанційне навчання повідомили і в Тернополі.