У Борисполі завтра обмежать рух транспорту через пробіг до Дня Соборності

Люди утворили символічний ланцюг через міст, що з’єднує лівий та правий береги Дніпра у Києві під час святкування Дня Соборності

У Борисполі в суботу обмежать рух транспорту через пробіг до Дня Соборності.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

У зв'язку з проведенням спортивного заходу "Пробіг Соборності" з нагоди Дня Соборності України в Борисполі в суботу буде обмежено рух транспортних засобів. 22 січня 2022 року з 8:00 до 12:00 – (буде обмежено) заїзд та виїзд на вулицю та з вулиці Соборної: від вул. Київський Шлях до вул. Френкеля", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці закликають водіїв "із розумінням поставитись до тимчасових обмежень та заздалегідь спланувати свій маршрут".

Нагадаємо, 22 січня 1919 року був проголошений Акт Злуки Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки. З 1999 року День Соборності офіційно відзначається в Україні 22 січня.

Минулого року президент Володимир Зеленський привітав українців і закликав "назавжди вивчити уроки сторічної давнини і ніколи не забувати: щоб стати сильними - потрібно бути єдиними, а щоб стати єдиними - потрібно бути сильними".

Також з нагоди Дня Соборності в 2021 році року уперше Київ і Сімферополь з'єднав віртуальний ланцюг Соборності. Віртуальний ланцюжок п’ять разів перетнув Дніпро: на мосту Патона, де традиційно створювали живий ланцюг єдності кияни, біля Черкас, Кременчука, у Дніпрі та Запоріжжі.