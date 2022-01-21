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Міністерство культури та інформаційної політики презентувало ролик до дня Соборності України

"Віримо і мріємо, що «живий ланцюг» до Дня Соборності скоро поєднає усю, вільну та неподільну, і звільнену від окупантів Україну – від Ужгорода до Донецька, від Севастополя до Чернігова". 

Міністерство культури та інформаційної політики презентувало ролик до Дня соборності України, який відзначається щорічно 22 січня.

Цей день ознаменований двома значними подіями в історії України: проголошенням Незалежності Української Народної Республіки 22 січня 1918 року й Акту Злуки українських земель 22 січня 1919.

"Роки радянського поневолення не загасили віру українців у повернення власної державності. Визвольна боротьба зрештою увінчалася відновленням незалежності України в 1991. Та сьогодні Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та соборність. Через сторіччя після проголошення Акта Злуки соборність залишається одним з ключових національних завдань. Віримо і мріємо, що «живий ланцюг» до Дня Соборності скоро поєднає усю, вільну та неподільну, і звільнену від окупантів Україну – від Ужгорода до Донецька, від Севастополя до Чернігова. В єдності українського народу є його незламна сила, побороти яку не здатен жоден ворог", – зазначили в міністерстві. 

Творці ролику – комунікаційна агенція Green Penguin Media, чия творча концепція перемогла у відкритому конкурсі від міністерства.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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