Премію "Греммі" перенесли із Лос-Анджелеса у Лас-Вегас

64-ту щорічну церемонію вручення музичної премії "Греммі" проведуть у неділю, 3 квітня. Вона буде транслюватися в прямому ефірі з MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасі.

Нову дату та місце проведення шоу GRAMMY 2022 оприлюднено на сайті премії.

Церемонію вручення премії, яку було заплановано на 31 січня в Лос-Анджелесі, раніше відклали на невизначений термін через погіршення ситуації з коронавірусом.

"Ми раді вперше привезти "Греммі" до Лас-Вегасу та влаштувати шоу світового рівня. З моменту оголошення про перенесення оригінальної дати шоу ми були завалені щирими повідомленнями про підтримку та солідарність від спільноти артистів", – розповів генеральний директор Академії звукозапису США Гарві Мейсон-молодший.

Список номінантів на премію організатори оголосили 23 листопада. Лідером за кількістю номінацій став джазовий музикант Джон Батіст. Його номінували в 11 категоріях. Далій йдуть Doja Cat, H.E.R. і Джастін Бібер, які отримали по вісім номінацій кожен.

Цього року вперше в історії вручення "Греммі" було номіновано по 10 виконавців у кожній категорії так званої "Великої четвірки" – альбом, платівка та пісня року, а також найкращий новий виконавець.

Торік "Греммі" також переносили – із 31 січня на 14 березня. Найбільше нагород отримала співачка Бейонсе – чотири.

Найкращим альбомом визнали Folklore Тейлор Свіфт, Біллі Айліш отримала приз в категорії "Запис року" за пісню Everything I wanted, а "Піснею року" визнали I Can`t breathe співачки H.E.R.