Світлані Олешко дозволили брати участь у конкурсі на директора Харківського російського драмтеатру

Додаткове засідання конкурсної комісії допустило до наступного етапу конкурсу всіх 8 кандидатів та кандидаток, що подали документи.

За підсумками додаткового засідання конкурсної комісії, що обирає директора-художнього керівника Харківського театру російської драми ім. Пушкіна, до наступного етапу конкурсу допущені всі 8 кандидатів та кандидаток, які подали документи. Про це повідомила Коаліція дієвців культури.

Зокрема, у конкурсі знову братимуть участь директорка театру "Арабески" Світлана Олешко та директор Харківського історичного музею ім.Сумцова Ігор Піддубний, яких раніше відсіяли на етапі технічного відбору. За попередньою оцінкою юристів, це рішення було незаконним.

Нагадаємо, 10 січня відбулось перше засідання конкурсної комісії, що обирає директора Харківського театру російської драми ім. Пушкіна. За підсумками розгляду технічних вимог до кандидатів, з 8-ми осіб, що подали документи до наступного етапу допустили лише трьох: Сергія Москаленка, Інгу Лобанову, Наталю Мисенко. Світлану Олешко виключили з конкурсу через відсутність у її пакеті документів сертифікату про знання української мови.

На прес-конференції, організованій з приводу цієї події Коаліцією дієвців культури, юрист Олексій Головин зауважив, що згідно з Законом про функціонування української мови як державної, документ що підтверджує знання мови слід вимагати на етапі затвердження на посаді, але не раніше. Відповідно, відсутність сертифікату на момент технічного відбору не може бути законною причиною виключення кандидата з конкурсу.