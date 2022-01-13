З 18 червня 2016 року кліп зібрав понад 32 млн уподобайок.

Кліп на південнокорейську дитячу пісеньку Baby Shark ("Маленька акула") встановив рекорд. Він першим в історії набрав 10 мільярдів переглядів на відеоплатформі YouTube.

Про це повідомляє агентство Yonhap .

За даними Pinkfong Company, позначку в 10 млрд відео перетнуло 13 січня о 9:00 за київським часом.

На момент написання новини відео з 18 червня 2016 року переглянули 10 001 954 322 рази. Кліп зібрав понад 32 мільйони вподобайок.

Нагадаємо, на початку листопада 2020 року Baby Shark обігнала Despacito за переглядами на YouTube.

Раніше повідомляли, що американський репер Емінем встановив рекорд прослуховувань на стримінговому сервісі Spotify. Альбом The Slim Shady LP, що вийшов у 1999 році, на Spotify прослухали понад мільярд разів.