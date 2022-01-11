Художник Іван Марчук оприлюднив проєкт дизайн-концепції свого музейно-культурного центру сучасного мистецтва у Києві.

Проєкт концепції Марчук опублікував у фейсбуці.

"Мріяти можна…", - написав Марчук.

Музей має розміститись у будівлі на вул. Винниченка у Шевченківському районі столиці. Його концепцію створила Майстерня музейних проєктів Олександра Антонця з Сум.

Як нагадує "Суспільне", в 2005 році президент Віктор Ющенко обіцяв посприяти створенню музею Марчука. Тоді в Києві під майбутній музей заклали капсулу, презентували кілька проєктів.

17 червня 2020 року Господарський суд Києва ухвалив рішення про стягнення 5,5 млн грн з ТОВ "Виставковий центр-музей художника Івана Марчука" на користь Київської міської ради через несплату оренди земельної ділянки.

У квітні 2021 року Київрада розірвала договори оренди на земельні ділянки, які у 2007 році віддали під будівництво музею. У травні минулого року мер Віталій Кличко заявив, що міська влада знайшла в історичній частині столиці приміщення для облаштування музею.

Нагадаємо, Іван Марчук — видатний український живописець, лауреат премії ім. Тараса Шевченка, народний художник. 2007 року потрапив до рейтингу “100 геніїв сучасності” британської газети Daily Telegraph. Він створив близько 5 тисяч творів. Зокрема, його картину "Золота ніч" продали на аукціоні за $96,8 тис., а "Човни цвітом поросли" – за $56 тис.

У 2007 році Марчук увійшов до рейтингу "100 геніїв сучасності" британської газети The Daily Telegraph.

У серпні 2021 року президент Володимир Зеленський вручив Марчуку відзнаку "Національна легенда України".

Улітку 2020 року Київ запропонував художнику Марчуку створити його музей за кошти міста. Ця ініціатива з’явилася після того, як було введено мораторій на будівництво у буферних зонах Софії Київської та Києво-Печерської лаври. Це стало офіційною забороною спорудження приватної будівлі, де, зокрема, мав розташовуватися музей.