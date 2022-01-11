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У Києві затримали чоловіка з бойовою гранатою в кишені

Готується повідомлення про підозру.

У Києві затримали чоловіка з бойовою гранатою в кишені

Столичні оперативники затримали киянина з боєприпасом у кишені.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"У ході реалізації оперативної інформації працівники карного розшуку Святошинського управління поліції викрили на вулиці Чорнобильській чоловіка, який незаконно зберігав при собі вибухонебезпечний предмет. Для документування злочину на місце викликали слідчо-оперативну групу району та працівників вибухотехнічної служби", - йдеться в повідомленні.

Під час поверхневого огляду в кишені киянина правоохоронці виявили предмет, схожий на гранату РГД-5 та запал до неї.

Слідчий вилучив небезпечні предмети та направив їх на експертизу. За попереднім висновком спеціалістів профільної служби, вилучене відноситься до категорії боєприпасів, придатних до проведення вибуху.

Раніше не судимого місцевого мешканця, 1981 року народження, затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють походження боєприпасу.

Проводиться досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (носіння бойових припасів без передбаченого законом дозволу). Готується повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у грудні в Херсоні поліцейські затримали двох мешканців Миколаївської області за підрив гранати в місцевому парку біля офісної будівлі.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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