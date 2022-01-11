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Правоохоронці розслідують обставини загибелі двох військовослужбовців на Донеччині

Тривають першочергові слідчі дії.

Правоохоронці розслідують обставини загибелі двох військовослужбовців на Донеччині
Фото: 5.ua

Правоохоронці розслідують обставини загибелі двох військовослужбовців об’єднаних сил на Донеччині.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За попередньою інформацією, військові загинули під час виконання робіт по відновленню мінно-вибухових загороджень на підконтрольній Україні території поблизу населеного пункту Крута Балка, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Кримінальне провадження розпочато за фактом недбалого ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого в умовах особливого періоду (ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу).

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

На місці події працюють прокурори Донецької спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил, слідчо-оперативна група, експерти та спеціалісти вибухо-технічної служби ГУ Нацполіції.

Фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, 10 січня на Донбасі внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули двоє військовослужбовців.

Напередодні окупаційні війська двічі порушили режим тиші на Донбасі і поранили українського військового.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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