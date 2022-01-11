​На Харківщині оштрафували жінку, яка дозволила сісти за кермо своєму неповнолітньому синові

Патрульні Харківщинии притягнули до відповідальності жінку, яка передала керування автомобілем своєму неповнолітньому синові.

Про це повідомила пресслужба поліції.

Сьогодні вдень, на вулиці Леся Сердюка, патрульні зупинили автомобіль Lexus за порушення ПДР. Під час перевірки документів патрульні встановили, що за кермом сидів 17-річний юнак, який не має права керувати автомобілем. На пасажирському сидінні сиділа його матір.

Патрульні склали на жінку адміністративну постанову за ч.2 ст.126 (передача керування транспортним засобом особі, яка не має права керування) КУпАП. Сума штрафу за це правопорушення складає 3 400 гривень.

На юнака патрульні також склали адміністративні протоколи за ч.2 ст.122 (порушення правил розташування транспортних засобів) та ч.2 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП. Надалі ці матеріали передадуть до суду.

Нагадаємо, раніше у Львові водій автомобіля побив 17-річного велосипедиста, з яким він не розминувся на дорозі, і забрав у нього велосипед.