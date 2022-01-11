У Хмельницькому 16 дітей отруїлися в аквапарку

16 дітей з Вінницької області отруїлися під час відвідування аквапарку у Хмельницькому. У зв'язку з цим поліція почала кримінальне розслідування.

Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області та Центру громадського здоров'я МОЗ.

50 мешканців селища Турбів (Вінницька область), серед яких було 34 дитини віком від 2 до 7 років, відвідали хмельницький аквапарк 5 січня під час відпочинку у селищі Летичів (Хмельницька область).

Після цього у 16 дітей з'явилися прояви гострого отруєння - сльозотеча, кашель, задишка різного ступеня важкості. Трьом дітям знадобилась госпіталізація.

Спеціалісти Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб вважають, що причиною отруєння стало перевищення допустимого часу безперервного перебування в приміщеннях, де застосовуються речовини для дезінфекції (хлор), бо діти нібито були в аквапарку з 08:30 до 16:30.

Ввечері 10 січня про отруєння дізнались в поліції Вінниччини. Вони передали цю інформацію до поліції Хмельницької області, де було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на термін до шести місяців або обмеження волі на термін до трьох років.

На сайті хмельницького аквапарку повідомляється, що він не працює із 10 до 12 січня у зв'язку з технічним обслуговуванням.