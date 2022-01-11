У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
У літака "Мрія" в Польщі пошкоджено стійку шасі
Генерал-майор поліції Казахстану вчинив самогубство, а полковника КНБ знайшли мертвим (оновлено)
Генерал-майор поліції Казахстану вчинив самогубство, а полковника КНБ знайшли мертвим (оновлено)
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
У Києві побили і пограбували журналіста Андрія Куликова
У Казахстані помер третій високопоставлений силовик
У Казахстані помер третій високопоставлений силовик
Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"
Зеленський заявив про готовність домовлятися з Путіним в рамках "нормандської четвірки"
У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
У Зеленського розглядають варіант запровадження в Україні продуктових карток
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
Путін назвав події в Казахстані "агресією міжнародного тероризму" і згадав Майдан
Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин
Переговори США та Росії щодо "гарантій" тривали 7,5 годин
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
НАТО готове до конфлікту в Європі, – Столтенберг
ГоловнаСуспільствоПодії

У Хмельницькому 16 дітей отруїлися в аквапарку

Діти, ймовірно, надихалися парами хлору.

У Хмельницькому 16 дітей отруїлися в аквапарку
Фото: 7okean.com

16 дітей з Вінницької області отруїлися під час відвідування аквапарку у Хмельницькому. У зв'язку з цим поліція почала кримінальне розслідування.

Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області та Центру громадського здоров'я МОЗ.

50 мешканців селища Турбів (Вінницька область), серед яких було 34 дитини віком від 2 до 7 років, відвідали хмельницький аквапарк 5 січня під час відпочинку у селищі Летичів (Хмельницька область).

Після цього у 16 дітей з'явилися прояви гострого отруєння - сльозотеча, кашель, задишка різного ступеня важкості. Трьом дітям знадобилась госпіталізація.

Спеціалісти Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб вважають, що причиною отруєння стало перевищення допустимого часу безперервного перебування в приміщеннях, де застосовуються речовини для дезінфекції (хлор), бо діти нібито були в аквапарку з 08:30 до 16:30.

Ввечері 10 січня про отруєння дізнались в поліції Вінниччини. Вони передали цю інформацію до поліції Хмельницької області, де було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на термін до шести місяців або обмеження волі на термін до трьох років.

На сайті хмельницького аквапарку повідомляється, що він не працює із 10 до 12 січня у зв'язку з технічним обслуговуванням.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також