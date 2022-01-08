У Вінницькій області поліція відкрила провадження через загибель у пожежі 7-річного хлопчика.

Про це повідомили в обласній поліції.

Трагедія сталась в с. Тараски Хмільницького району.

Близько 3 години ночі до поліції надійшло повідомлення, що в будинку, де проживає багатодітна родина, виникла пожежа.

На момент загорання в помешканні знаходились господарі та їх п’ятеро дітей.

Як розповів т.в.о. керівника Хмільницького районного відділу поліції Андрій Наконечний, коли рятувальники ліквідували пожежу, під уламками будинку виявили мертвим 7-річного сина господарів.

Інші члени родини не постраждали, вони встигли вийти з будинку.

Попередньо, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем. Остаточна її причина буде встановлена після проведення відповідних експертиз.

Слідство здійснює досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального Кодексу України.

Нагадаємо, у листопаді у селі Медисівка недалеко від Теофіполя (Хмельницька область) в приватному одноповерховому будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинули чотири маленьких дитини. Найстаршій дитині було шість років.