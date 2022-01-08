В Алмати під час протестів загинув 11-річний хлопчик

Ще одна дитина госпіталізована у важкому стані.

У Казахстані від вогнепального поранення 5 січня загинула 11-річна дитина.

Про це повідомив телеканал Хабар24 з посилання на уповноважену з прав дитини Аружан Саїн.

Подія сталася в Алмати – найбільшому місті країні.

“Батьки прогулювалися зі своїми дітьми, коли пролунав постріл, який став для 11-річного казахстанця фатальним”, – йдеться у повідомленні.

7 січня до однієї з дитячих лікарень міста з тяжкими вогнепальними пораненнями доставили 15-річного підлітка, зараз лікарі борються за його життя. В одній із дорослих лікарень перебуває його батько.

“Підліток їхав із батьком машиною, коли їхній автомобіль розстріляли “бойовики””, – пише телеканал.

Як інформує Укрінформ, в Алмати загинули під час протестів щонайменше 30 людей.

Заступник міністра охорони здоров'я Ажар Гініят повідомила, що понад 1 000 людей постраждали внаслідок масових протестів у країні, близько 400 було госпіталізовано.

Додамо, через численні людські жертви у низці регіонів країни Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вирішив оголосити 10 січня днем загальнонаціональної жалоби.

Нагадаємо, 2 січня в Казахстані почалися протести як реакція на різке здорожчання вартості газу для автомобілів.

Тоді у всьому Казахстані ввели надзвичайний стан. На тлі протистоянь людей і силовиків президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), і організація вирішила відправити до країни свої війська.

7 січня Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що на Алмати “напали 20 тисяч бандитів і дав наказ військовим без попередження стріляти на ураження по протестувальниках.

Станом на 7 січня було відомо, що під час “зачистки” в Алмати вбили 26 “ злочинців”, а ще 18 озброєних – поранили.

З початку протестів у Казахстані затримали 4404 людини. Серед затриманих є іноземці, але з яких саме країн – не відомо.