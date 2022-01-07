Франція і Німеччина хочуть провести “нормандську” зустріч найближчими тижнями

Франція й Німеччина пропонують провести зустріч в нормандському форматі вже протягом кількох наступних тижнів, зокрема для пошуку шляхів врегулювання ситуації в Україні.

Про це сьогодні у Парижі під час пресконференції за підсумками зустрічі з колегією Єврокомісії заявив Президент Франції Емануель Макрон, пише Укрінформ.

“Ми запропонуємо наш спільний погляд щодо архітектури європейської безпеки, і ми вже це робимо в поточній ситуації, наприклад, у випадку з Україною. Це нормандський формат. З канцлером Шольцем ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів…”, – сказав він.

Макрон додав, що геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення і сідали за стіл переговорів з усіма учасниками.

За його словами, одним із пріоритетів французького головування в раді ЄС буде завершення роботи над стратегічним компасом Євросоюзу, який має визначити пріоритети розвитку спільних спроможностей Європи у сфері безпеки й оборони.

Зазначимо, у березні 2022 року має відбутися зустріч лідерів ЄС у форматі Європейської Ради, яка розгляне найважливіші питання європейської автономії у сфері оборони й безпеки, та має прийняти запропонований Єврокомісією стратегічний компас ЄС.

Нагадаємо, 6 січня у Москві почалася зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" без участі України.

Цього тижня представники України, Росії, Франції та Німеччини зустрічаються в різних форматах.