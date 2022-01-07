У Казахстані силовики затримали понад 3 700 людей, говорять про 26 вбитих

В Алмати затримали 70 “боєвиків” та 30 “мародерів”.

У Казахстані силовики через "безладдя" затримали понад 3 700 людей.

Про це повідомив “Оперативний штаб боротьби з тероризмом”, інформує державний телеканал “Хабар 24".

Так, в Алмати затримали більше 70 “боєвиків” та 30 “мародерів”.

“Конституційний порядок загалом відновили у всіх регіонах республіки”, – йдеться у повідомленні.

Раніше телеканал повідомив, що під час “зачистки” в Алмати вбили 26 “ злочинців”, а ще 18 озброєних – поранили.

Під час протестів постраждали 216 військовослужбовців Нацгвардії.

На території країни встановлено 70 блокпостів.

У столиці країні місті Нур-Султан формуються народні дружини. “Небайдужі казахи виявили бажання разом із співробітниками поліції захистити мирних громадян від будь-яких проявів беззаконня та мародерства. Вони охоронятимуть важливі державні об’єкти, а також підприємства, які забезпечують життєдіяльність міста. Серед добровольців: спортсмени, лікарі, підприємці, педагоги та волонтери. Усього близько п'ятисот осіб”, – повідомив телеканал.

Нагадаємо, 2 січня в Казахстані почалися протести як реакція на різке здорожчання вартості газу для автомобілів. Через кілька днів мітингарі почали вимагати не лише зниження ціни на зріджений газ, а й остаточного усунення від політичного життя першого президента Нурсултана Назарбаєва, який очолював Раду безпеки, змін до конституції та більшого розділення влади.

За час протестів уряд подав у відставку, а Назарбаєв перестав очолювати Радбез – замість нього ці поноваження перебрав президент Токаєв. У країні відключали Інтернет та звʼязок, казахстанські медіа досі не відкриваються з-за кордону. Також по всьому Казахстану ввели надзвичайний стан.

На тлі протистоянь людей і силовиків Токаєв звернувся до ОДКБ по "допомогу", і організація вирішила відправити до країни свої війська.

Перші військові підрозділи Росії прибули в Казахстан вранці 6 січня. 7 січня стало відомо, що Росія перекидає до Казахстану 75 літаків з "миротоворцями" ОДКБ.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін оголосив про відправлення військових у складі "миротворчих" сил ОДКБ до Казахстану.

Парламенти Таджикистану та Киргизистану дозволили відправити військових до Казахстану 7 січня.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав наказ військовим без попередження стріляти на ураження по протестувальниках.