Надзвичайний стан запровадили у всьому Казахстані

Протести у країні не вщухають з 2 січня.

На тлі заворушень режим надзвичайного стану запроваджено на території всього Казахстану.

Про це 5 січня повідомляє телеграм-канал Nexta.

Раніше 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив надзвичайний стан у столиці країни Нур-Султані. Також режим НС був оголошений в Алмати, Алматинській та Мангістауській областях. Режим діятиме у цих регіонах до 19 січня.

Крім того, Токаєв підписав указ про відставку уряду республіки на тлі масових протестів.

Масові протести тривають в Алмати та низці інших міст республіки. Так, в Алмати протестувальники намагаються захопити департамент внутрішніх справ, раніше вони спробували взяти штурмом будівлю Ауезовського РВВС у цьому ж місті.

Під час сутичок із силовиками, за останніми даними, в Алмати побили близько 500 осіб, серед яких 130 жінок і літніх людей. Згоріли 120 автомобілів, зокрема 33 машини швидкої допомоги та пожежні машини.

Протести в Казахстані спалахнули 2 січня на тлі підвищення після Нового року ціни на зріджений газ для автомобілів. Мітинги з вимогою знизити ціни почалися в кількох населених пунктах на заході Казахстану, в тому числі у місті Жанаозен, де у 2011 році поліція застосувала вогнепальну зброю для розгону акції протесту.

Учасники акцій вимагали зниження вартості газу на АЗС удвічі, а також усунення дефіциту цього палива.

Протести за один день не припинилися і місцями тривали і вночі. Найбільший мітинг зібрався в Актау; за словами очевидців, вдень 3 січня там одночасно протестували кілька тисяч людей. Серед їхніх вимог з'явилися й політичні. Люди скандували "Уряд у відставку" та "Старий, іди", вимагаючи від Нурсултана Назарбаєва остаточно піти з політики.

4 січня в Актау відправили урядову комісію для "пошуку рішення проблеми в інтересах стабільності країни". Мітинги поширилися на інші населені пункти. В уряді Казахстану погодились розслідувати дії АЗС на предмет цінової змови. Ціну вирішили знизити.

В Алмати увечері 4 січня трапилися сутички протестувальників і силовиків. Президент оголосив у місті комендантську годину та надзвичайний стан. У результаті після масових зіткнень мітингарів із силовиками уряд Казахстану пішов у відставку.

5 січня у МВС повідомили, що в Казахстані під час масових протестів за порушення громадського порядку затримали понад 200 людей. Постраждали 95 співробітників органів внутрішніх справ, ушкоджено 37 службових автомобілів.

Президент Казахстану доручив ввести держрегулювання цін на соціально значимі товари, бензин і дизель. Також він запропонував мораторій на підвищення комунальних тарифів строком до 180 днів.

Токаєв виступив зі зверненням до народу, повідомив, що замість Нурсултана Назарбаєва очолив Раду безпеки республіки, і заявив про намір "діяти максимально жорстко".