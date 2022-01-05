У всьому Казахстані повністю вимкнули інтернет

Через масові протести у країні оголошено надзвичайний стан.

Найбільший інтернет-провайдер Казахстану "Казахтелеком" вимкнув інтернет у всій країні. Сайти казахстанських інтернет-ресурсів та державних органів не відкриваються за кордоном, месенджери не працюють.

Про це свідчать дані моніторингових мереж Netblocks та GlobalCheck.

"Влада почала блокувати веб-версію Telegram і намагатися блокувати сам месенджер у всій країні. Раніше блокування стосувалося тільки Алма-Ати. Почалася боротьба з VPN так само у всій країні. Зокрема, блокується протокол OpenVPN", – йдеться у повідомленні GlobalCheck.

"Відповідно до показників, робота провідних сервісів мобільного інтернету в Казахстані Kcell, Beeline і Tele2 залишається істотно порушеною в середу вранці, оскільки президент Токаєв оголосив надзвичайний стан на тлі посилення антиурядових протестів", – повідомляють у Netblocks.

Інтернет у Казахстані відключили на тлі масових протестів, які переросли в заворушення та захоплення адмінбудівель.

Протести почалися через підвищення цін на газ, але не припинилися і після рішення влади знизити ціни.