Зеленський зупинився в одному готелі з Коломойським у Буковелі, - "Українська правда"
Зеленський зупинився в одному готелі з Коломойським у Буковелі, - "Українська правда"
На Львівщині археологи знайшли артефакти часів Римської імперії
На Львівщині археологи знайшли артефакти часів Римської імперії
Українського режисера Лавренчука затримали в Італії через запит Росії про екстрадицію (оновлено)
Українського режисера Лавренчука затримали в Італії через запит Росії про екстрадицію (оновлено)
"Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, час виконати обіцянку", – Расмуссен
"Ми пообіцяли Грузії та Україні місце за столом НАТО, час виконати обіцянку", – Расмуссен
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду
Ані Лорак зібралася в Україну з концертами
Ані Лорак зібралася в Україну з концертами
У Харкові обвалилась чотириповерхова офісна будівля
У Харкові обвалилась чотириповерхова офісна будівля
Медведчук поскаржився, що Швейцарія анулювала його доньці навчальну візу
Медведчук поскаржився, що Швейцарія анулювала його доньці навчальну візу
Депутатка Київради Аліна Михайлова розповіла подробиці новорічного бенкету у президента
Депутатка Київради Аліна Михайлова розповіла подробиці новорічного бенкету у президента
ГоловнаСвіт

Макрон пообіцяв сильно ускладнити життя невакцинованим французам

Людям без щеплення уріжуть доступ до громадських місць.

Макрон пообіцяв сильно ускладнити життя невакцинованим французам
Еммануель Макрон під час відвідин центру вакцинації проти COVID-19 у Парижі, 6 травня 2021 р
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що планує серйозно ускладнити життя мешканців країни, які не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.

У інтерв'ю газеті Le Parisien у вівторок Макрон сказав, що силою нікого не вакцинуватиме, але сподівається стимулювати до цього людей, скоротивши їм до мінімуму доступ до громадських місць та участі у публічному житті.

"Я не відправлю їх у в'язницю, а тому ми маємо сказати, що з 15 січня ви не зможете сходити до ресторану, не зможете попити кави. Ви не зможете піти до театру. Не зможете сходити в кіно", - цитує Макрона BBC.

Рівень вакцинації у Франції і так є одним із найвищих у Європі: понад 90% дорослого населення країни отримало дві дози вакцини.

Останні місяці у Франції для відвідування багатьох громадських місць вимагали довідку про вакцинацію чи негативний тест на ковід. Проте тепер, на тлі стрімкого поширення варіанта омікрон, французька влада хоче скасувати опцію надання довідки про негативний тест. 

Слова Макрона про про те, що він "дістане" невакцинованих, викликали жорстку реакцію опозиційних політиків.

"Жодна екстрена ситуація у сфері охорони здоров'я не виправдовує таких висловів. Еммануель Макрон каже, що навчився любити французів, але здається, що він особливо любить їх ненавидіти", - сказав Бруно Рітейло, лідер правих республіканців у Сенаті, якого цитує AFP.

"Президент не повинен так говорити... Еммануель Макрон не вартий цієї посади", - заявила у свою чергу лідерка крайніх правих Марін Ле Пен.

Нагадаємо, що на півдні Франції в кінці минулого року виявили новий варіант коронавірусу B.1.640.2, який має більше мутацій, ніж навіть домінуючий зараз омікрон.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також