Макрон пообіцяв сильно ускладнити життя невакцинованим французам

Еммануель Макрон під час відвідин центру вакцинації проти COVID-19 у Парижі, 6 травня 2021 р

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що планує серйозно ускладнити життя мешканців країни, які не хочуть вакцинуватися від коронавірусу.

У інтерв'ю газеті Le Parisien у вівторок Макрон сказав, що силою нікого не вакцинуватиме, але сподівається стимулювати до цього людей, скоротивши їм до мінімуму доступ до громадських місць та участі у публічному житті.

"Я не відправлю їх у в'язницю, а тому ми маємо сказати, що з 15 січня ви не зможете сходити до ресторану, не зможете попити кави. Ви не зможете піти до театру. Не зможете сходити в кіно", - цитує Макрона BBC.

Рівень вакцинації у Франції і так є одним із найвищих у Європі: понад 90% дорослого населення країни отримало дві дози вакцини.

Останні місяці у Франції для відвідування багатьох громадських місць вимагали довідку про вакцинацію чи негативний тест на ковід. Проте тепер, на тлі стрімкого поширення варіанта омікрон, французька влада хоче скасувати опцію надання довідки про негативний тест.

Слова Макрона про про те, що він "дістане" невакцинованих, викликали жорстку реакцію опозиційних політиків.

"Жодна екстрена ситуація у сфері охорони здоров'я не виправдовує таких висловів. Еммануель Макрон каже, що навчився любити французів, але здається, що він особливо любить їх ненавидіти", - сказав Бруно Рітейло, лідер правих республіканців у Сенаті, якого цитує AFP.

"Президент не повинен так говорити... Еммануель Макрон не вартий цієї посади", - заявила у свою чергу лідерка крайніх правих Марін Ле Пен.

Нагадаємо, що на півдні Франції в кінці минулого року виявили новий варіант коронавірусу B.1.640.2, який має більше мутацій, ніж навіть домінуючий зараз омікрон.