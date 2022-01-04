У Франції виявили заразніший від омікрону варіант ковіду

У французькому місті Марсель зафіксували 12 випадків нового штаму коронавірусу. Варіант B.1.640.2, названий IHU, був виявлений вченими з Інституту середземноморської інфекції IHU. Дослідники кажуть, що він містить 46 мутацій – навіть більше, ніж омікрон, що робить його стійкішим до вакцин.

Згідно з дослідженням, яке опубліковано на порталі MedRxiv, у 12 жителів міста на південному сході Франції тести на визначення мутацій, пов'язаних із варіантами коронавірусу, показали "нетипову комбінацію".

Вперше новий варіант коронавірусу, який позначили як B.1.640.2, виявили у листопаді 2021 року у людини, котра повернулася з Камеруну. Чоловік був вакцинований. Щеплення йому зробили за три дні до поїздки.

"За день до встановлення діагнозу у нього розвинулися легкі респіраторні симптоми", – йдеться в повідомленні.

Наразі B.1.640.2 не був виявлений в інших країнах і не позначений як варіант, який досліджується Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Нагадаємо, зараз у світі набуває поширення виявлений у листопаді на півдні Африки штам коронавірусу омікрон. Головною особливістю омікрону є раптовий еволюційний стрибок, що відобразився у безпрецедентній кількості мутацій в геномі.

Важливо, що ці 32 мутації вплинули на спайковий білок, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини. Завдяки цьому варіант омікрон поширюється з величезною швидкістю, проте він призводить до хвороби з легшими симптомами, ніж дельта.

Наприкінці грудня 2021 року ВООЗ попередила про ризик "цунамі" заражень дельтою та омікроном.