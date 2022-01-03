Боррель розпочне завтра візит до України

Це перша робоча поїздка очільника дипломатів ЄС у 2022 році.

Глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель відвідає Україну 4-6 січня.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Ця поїздка стане першою для нього у 2022 році, що “підкреслює рішучу підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності України у час, коли країна стикається з нарощуванням російської армії та гібридними діями”.

Боррель разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою спочатку відвідає схід України та лінію зіткнення.

Потім він поїде до Києва, де зустрінеться з українською владою.

У середу о 12:00 Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки виступить перед пресою.

Нагадаємо, у грудні Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із главою дипломатії Європейського Союзу Жозепом Боррелем про безпекову ситуацію в Україні.

10 січня 2022 року заплановані перемовини США і Росії щодо України. В адміністрації Байдена раніше заявляли, що переговори не передбачають персональної розмови між президентами.

Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія–НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 січня.