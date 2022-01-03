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Частота контактів Зеленського і Байдена свідчить про безпрецедентну підтримку з боку США, – Єрмак

"Частота контактів найвищого рівня між Україною та США говорить про повне взаєморозуміння".

Частота контактів Зеленського і Байдена свідчить про безпрецедентну підтримку з боку США, – Єрмак
Фото: pravda.com.ua

Частота контактів президентів України та США говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння.

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак написав у Твіттері, коментуючи розмову Володимира Зеленського та Джо Байдена вночі 2 січня.

“Президент України Володимир Зеленський щойно поговорив з президентом США Джо Байденом. Зараз найголовніше – запобігти подальшій ескалації, і Україна та Росія будуть використовувати всі можливості для цього”, – написав Єрмак.

Очільник ОПУ подякував американським партнерам за підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. 

“Частота контактів найвищого рівня між Україною та Сполученими Штатами США говорить про безпрецедентну підтримку та повне взаєморозуміння”, – додав він.

Нагадаємо, Джо Байден під час телефонної розмови запевнив українського президента Володимира Зеленського, що Сполучені Штати, їхні союзники та партнери дадуть рішучу відповідь у разі вторгнення Росії в Україну.

Зеленський зі свого боку зазначив, що цінує підтримку США щодо пропозиції України про проведення найближчими днями засідання Комісії Україна – НАТО.

Розмова відбулася через кілька днів після телефонного спілкування Байдена з російським президентом Володимиром Путіним. Друга за місяць телефонна розмова між главами держав відбулася за ініціативи російської сторони.

На 10 січня 2022 року заплановані перемовини США і Росії щодо України. В адміністрації Байдена раніше заявляли, що переговори не передбачають персональної розмови між президентами

Росія і США мають обговорити проєкт угоди з НАТО та договору зі Штатами про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України. На 12 січня також планується засідання ради Росія–НАТО, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 січня.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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