Ізраїль обстріляв цілі у Секторі Гази

Ізраїль обстріляв позиції бойовиків у Секторі Гази після ракетного обстрілу звідти.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на джерела в силах безпеки та армії.

Ізраїльські військові 1 січня завдали ударів у відповідь на дві ракети, випущені зі Смуги Гази, які впали в Середземне море біля Тель-Авіва.

Сторона обстріляла завод із виробництва ракет і військовий пост “Хамасу”.

Повідомлень про постраждалих немає.

Невідомо, чи мали ракети, випущені з Гази, вдарити по Ізраїлю.

"Після припинення вогню між Ізраїлем і "Хамасом" у травні, не було жодного транскордонного ракетного обстрілу, за винятком одного інциденту у вересні", – йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, Ізраїль у вересні завдав авіаударів по низці цілей в Секторі Гази у відповідь на ракетні обстріли з підконтрольній ХАМАС території.

16 червня авіаудари по військових комплексах ХАМАС у Газі та місті Хан-Юніс були здійснені у відповідь на запуск куль із запалювальною речовиною в бік Ізраїлю. За даними екстрених служб, кулі призвели до 20 пожеж у населених пунктах біля кордону з Газою.

За 11 днів протистояння в травні загинуло понад 200 людей в Газі та 12 у Ізраїлі. Зрештою, мирної домовленості вдалося досягти за посередництва Єгипту, США та кількох інших країн.