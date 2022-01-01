У Колорадо пожежі зруйнували сотні будинків протягом кількох годин

У Колорадо (США) через масштабні лісові пожежі, що перекинулася на будинки, згоріли сотні будівель. Вогонь охопив 6000 акрів усього за кілька годин, пише BBC.
Місцеві мешканці кажуть, що те, що у вогні ніхто не загинув, є "різдвяним дивом". Десятки тисяч людей були змушені евакуюватися.
Пожежі, що розгорілися в останні дні грудня, ускладнювалися сильним вітром до 169 км на годину. З лісу вогонь перекинувся на населені пункти округу Боулдер. У гасінні допомогла зміна погоди – пішов сильний снігопад.