У Колорадо пожежі зруйнували сотні будинків протягом кількох годин

У Колорадо (США) через масштабні лісові пожежі, що перекинулася на будинки, згоріли сотні будівель. Вогонь охопив 6000 акрів усього за кілька годин, пише BBC.

Місцеві мешканці кажуть, що те, що у вогні ніхто не загинув, є "різдвяним дивом". Десятки тисяч людей були змушені евакуюватися.

Фото: EPA/UPG

Пожежі, що розгорілися в останні дні грудня, ускладнювалися сильним вітром до 169 км на годину. З лісу вогонь перекинувся на населені пункти округу Боулдер. У гасінні допомогла зміна погоди – пішов сильний снігопад.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

У 2020 році Колорадо також потерпав від природніх пожеж, однак тоді вони частіше траплялися в сільській місцевості, аніж в містах.