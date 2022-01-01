Байден і Зеленський поспілкуються у неділю про Росію, – ЗМІ

"Лідери планують обговорити підготовку до майбутніх дипломатичних контактів з Росією".

Президенти США та України Джозеф Байден і Володимир Зеленський мають у неділю, 2 січня обговорити заплановані переговори Білого Дому і Кремля щодо питань безпеки.

Про це пише interfax.com.ua з посиланням на Associated Press.

“У Байдена запланована телефонна розмова з президентом України... У Білому домі повідомляють, що обидва лідери планують обговорити підготовку до майбутніх дипломатичних контактів (за участю Росії, – ред.)”, – пише агентство.

Йдеться про заплановані на січень переговори Росії і США з безпекової тематики, а також про контакти РФ з НАТО та ОБСЄ.

Нагадаємо, перемовини між США і Росією заплановані на 10 січня. На них будуть обговорювати російський ультиматум не брати до НАТО країни Східної Європи, зокрема Україну та Грузію. Цю вимогу в Кремлі називають "гарантіями безпеки".

Росія та НАТО мають намір провести зустріч ради Росія-НАТО 12 січня, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 січня.