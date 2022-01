Фото: ЕРА/UPG

31 грудня 2021 року померла легенда американського кіно Бетті Вайт, якій 17 січня мало б виповнитися 100 років.

Про це пише people.com.

Акторка померла уві сні у себе вдома, повідомив її агент та близький друг Джефф Вітжас.

“Попри те, що Бетті ось-ось виповнилося б 100, я думав, що вона житиме вічно. Я буду дуже сумувати за нею, як і за тваринами, яких вона так любила. Я не думаю, що Бетті коли-небудь боялася, що помре, тому що вона завжди хотіла бути зі своїм найулюбленішим чоловіком Алленом Ладденом. Вона вірила, що знову буде з ним”, – сказав Вітжас.

Кінокар’єра Вайт тривала понад 70 років.

Серед найвідоміших ролей акторки – головна роль у ситкомі “Красуні в Клівленді”, за яку Вайт отримала премію Гільдії кіноакторів США за найкращу жіночу роль у комедії.

Вона отримала сім премій “Еммі”, і ще двадцять разів була номінована на цю нагороду. Бетті Вайт –єдина акторка, яка перемогла в усіх можливих комедійних номінаціях премії.

Її внесок у телебачення відзначили зіркою на Голлівудській алеї слави.

Жінка також є автором кількох книг і почесним президентом організації “Actors and Others for Animals”.

Нагадаємо, минулих вихідних помер канадський режисер та продюсер Жан-Марк Валле, йому було 58 років.