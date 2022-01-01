Королева Великобританії нагородила актора Денієля Крейга орденом, як у його персонажа Джеймса Бонда

Нагорода присуджена за внесок у кіно і театр.

Королева Великобританії Єлизавета II нагородила актора Денієла Крейга Орденом святих Майкла і Георга – відзнакою, яку за сюжетом отримав легендарний персонаж книжок і фільмів про агента 007 шпигун Джеймс Бонд.

Крейг отримав нагороду "за заслуги перед кіно і театром", повідомляє Insider. Актор грав Джеймса Бонда з 2006 року у пʼяти фільмах.

Крейг став кавалером ордена – це найменша ступінь цієї нагороди.

Фото: pinterest Денієль Крейг

Орден Святих Майкла і Георга зазвичай вручають за несення служби в іноземних державах. Разом із Крейгом цього року орден святих Майкла й Георга отримали експосол в Мʼянмі Деніель Патрік Брендон Чаґ, посол у Франції Менна Роулінгс та інші дипломати.

Відомий всьому світові вигаданий шпигун є головним героєм романів Яна Флемінга. Найбільшої популярності Бонд здобув після першої екранізації. З 1962 року вийшло 25 стрічок бондіани. У офіційній серії фільмів Бонда зіграли шестеро акторів (Шон Коннері, Джордж Лезенбі, Роджер Мур, Тімоті Далтон, Пірс Броснан і Денієль Крейг).