Український ПЕН уклав список найкращих книжок 2021 року

Український осередок Міжнародного ПЕН-клубу склав список з найкращими вітчизняними виданнями, що вийшли протягом 2021 року.
ПЕН традиційно виокремив прозові й поетичні новинки, переклади, нон-фікшн, твори для дітей, мистецькі видання і гуманітаристику.
"Тішимося, що, попри ще один непростий для книжкової галузі карантинний рік, наш список вмістив 173 позиції. Подякуймо за такий результат українським письменникам, науковцям, ілюстраторам, перекладачам, журналістам, видавцям, редакторам, упорядникам – саме завдяки вам цей рік був для нас таким інтелектуально насиченим і натхненним", – сказано на сайті Українського ПЕН-клубу.
Художня література
- Українка Леся. Повне зібрання творів (Комора-Смолоскип)
Українська проза
- Андрухович Юрій. Радіо ніч (Meridian Czernowitz)
- Винничук Юрій. Аґент Лилик (Фабула)
- Винничук Юрій. Вілла Деккера (Фабула)
- Герман Сергій. Готель “Цитадель” (Дім реклами)
- Жаркова Роксолана. Нуль цілих, нуль десятих (Український пріоритет)
- Коломійчук Богдан. 300 миль на схід (ВСЛ)
- Крук Галина. Хто завгодно, тільки не я (Vivat)
- Кузнецова Євгенія. Спитайте Мієчку (ВСЛ)
- Курков Андрій. Самсон і Надія (Фоліо)
- Лишега Олег. Високі жовті квіти (Коло)
- Малиновський Роман. Солодке життя (Meridian Czernowitz)
- Никитин Алексей. От лица огня (Laurus)
- Петросаняк Галина. Вілла Анемона (Видавництво 21)
- Портяк Василь. Вибір скорого (Discursus)
- Сняданко Наталка. Перше слідство імператриці (ВСЛ)
- Стяжкіна Олена. Смерть лева Сесіла мала сенс (ВСЛ)
- Українець Остап. Дискордія (Фабула)
- Чапай Артем. Вивітрювання (Видавництво 21)
- Чех Артем. Хто ти такий? (Meridian Czernowitz)
- Фоззі. Чорний хліб (КСД)
Українська драматургія
- Анненко Ольга. Перша (7БЦ)
- Ворожбит Наталя, Косодій Анастасія. Крим, 5-та ранку (IST)
- Ворожбит Наталя. Погані дороги (Видавництво Анетти Антоненко)
Українська поезія
- Астапенко Ігор. Дерева кращі за нас (Люта справа)
- Богун Олег. Темносприйнята частка (kntxt)
- Воробйов Микола. Подорож до жовтої троянди (Каяла)
- Жадан Сергій. Псалом авіації (Meridian Czernowitz)
- Жарікова Єлизавета. Мурахи Йоганна Себастьяна (Смолоскип)
- Калитко Катерина. Орден мовчальниць (Meridian Czernowitz)
- Коцарев Олег. Вміст чоловічої кишені (Люта справа)
- Махно Василь. Одновітрильний дім (ВСЛ)
- Мітров Ігор. Голос України (Люта справа)
- Мусаковська Юлія. Бог свободи (ВСЛ)
- Савка Мар’яна. Радуйся, жінко! (ВСЛ)
- Семенчук Григорій. Згідно з оригіналом (Люта справа)
Зарубіжна література
- Антологія сучасної німецькомовної поезії зі Швейцарії в українських та російських перекладах / Переклад Марка Бєлорусця, Петра Рихла, Галини Петросаняк, Сергія Жадана, Олександри Григоренко, Євгенії Лопати, Олега Любківського (Meridian Czernowitz)
- Аксельссон Майґуль. Квітнева відьма / Переклад Софії Волковецької та Ірини Шувалової (Комора)
- Андерсон Шервуд. Вайнсбурґ, Огайо / Переклад Бориса Превіра (Вавилонська бібліотека)
- Арлов Уладзімєр. Краєвид з ментоловим ароматом / Переклад Олександра Ірванця (ВСЛ)
- Бернардін Еварісто. Дівчина, жінка, інакша / Переклад Ярослави Машико (Фабула)
- Брехт Бертольт. Похвала діалектиці / Переклад з німецької Сергія Жадана (Meridian Czernowitz)
- Вінтерсон Джанет. Пристрасть / Переклад Тетяни Некряч (Вавилонська бібліотека)
- Гемінґвей Ернест. Свято, яке завжди з тобою / Переклад Ганни Яновської (ВСЛ)
- Ґянджеві Нізамі. Лейла і Меджнун / Переклад Леоніда Первомайського (Ярославів Вал)
- Делілло Дон. Художниця тіла / Переклад Ярослави Стріхи (Темпора)
- Дукай Яцек. В краю невірних / Переклад Андрія Павлишина (Астролябія)
- Ішіґуро Кадзуо. Клара і Сонце / Переклад Ганни Лелів (ВСЛ)
- Ішіґуро Кадзуо. Ноктюрни. П’ять історій про музику та смеркання / Переклад Андрія Маслюха (ВСЛ)
- Камінер Владімір. Втрачене літо. Дойчланд курить на балконі / Переклад з німецької Сергія Жадана та Оксани Щур (Комора)
- Камінськи Андре. Наступного року в Єрусалимі / Переклад Галини Петросаняк (Видавництво 21)
- Катулл Гай Валерій. Повне зібрання творів: Байдики, Поеми, Елегії та Епіграми / Переклад Тараса Лучука (Астролябія)
- Кронін Арчибальд. Цитадель / Переклад Олени Фешовець (Апріорі)
- О’Коннор Джозеф. Зоря морів / Переклад Ярослави Стріхи (Астролябія)
- Кундера Мілан. Життя деінде / Переклад Леоніда Кононовича (ВСЛ)
- Лаурі Малкольм. Під вулканом / Переклад Аріни Кулінської (Фабула)
- Пріапея / Переклад Назара Ващишина (Апріорі)
- П’ясецький Серґіуш. Записки офіцера червоної армії / Переклад Андрія Бондаря (Крок)
- Ренд Айн. Ми, живі / Переклад Геннадія Шпака (Наш формат)
- Сарамаґу Жузе. Смерть бере відпустку / Переклад Сергія Вакуленка (КСД)
- Свейлех Халіль. Тест на каяття / Переклад Оксани Прохорович (Нора-друк)
- Сотиріу Констандія. Гіркий край / Переклад Андрія Савенка (Видавництво Анетти Антоненко)
- Тієн Мадлен. Не кажіть, що в нас нічого немає / Переклад Тетяни Савчинської (ВСЛ)
- Токарчук Ольга. Дім дня, дім ночі / Переклад Віктора Дмитрука (Темпора)
- Прилуцький Сергій. Еврідіка не озирається / Переклад Олени Степаненко (Люта справа)
- У чехів. Антологія сучасного чеського оповідання / Група перекладачів (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
- Фінк Іда. Сад відпливає / Переклад Наталки Римської (ВСЛ)
- Чосер Джеффрі. Кентерберійські оповіді / Переклад Максима Стріхи (Астролябія)
- Шанта Микола. Паннонське чудовисько / Переклад Андрія Любки (Апріорі)
Нон-фікшн
- Антонюк Дмитро. Римо-католицькі кляштори в Україні (Твори)
- Аріелі Ден. Добре бути ірраціональним / Переклад Дзвінки Завалій (ВСЛ)
- Атамась Наталія. Пташина історія. Скандали, інтриги і мистецтво виживання (Віхола)
- Грицак Ярослав. Подолати минуле. Глобальна історія України (Портал)
- Гузар на кожен день / Укладачка Оксана Климончук (Фоліо)
- Дубчак Ольга. Бачити українською (Віхола)
- Зісельс Йосиф. Розсуди мої помисли / Укладач Олексій Сінченко (Дух і Літера)
- Кулик Володимир. Мовна політика в багатомовних країнах. Закордонний досвід та його придатність для України (Дух і Літера)
- Маґнасон Андрі Снайр. Довкола часу і води / Переклад Віталія Кривоноса (Рідна мова)
- Макґреґор Ніл. Історія світу в 100 предметах / Переклад Антоніни Ящук (Наш Формат)
- Макінтайр Лі. Постправда / Переклад Роксоляни Свято (ArtHuss)
- Назаренко Михайло. Крім “Кобзаря, у 2 томах (Laurus)
- Озерна Дарка. Книжка для дорослих. Як старшати, але не старіти (Yakaboo Publishing)
- Перес Керолайн Кріадо. Невидимі жінки / Переклад Ірини Гнатковської (Vivat)
- Сем’янків Андрій. Медицина доказова і не дуже (Віхола)
- Сокирко Олексій. Кулінарна мандрівка в Гетьманщину (Темпора)
- Старченко Наталя. Українські світи Речі Посполитої. Історії про історію (Laurus)
- Стяжкіна Олена. Смак радянського: Їжа та їдці в мистецтві життя й мистецтві кіно (середина 1960-х – середина 1980-х) (Дух і Літера)
- Судовий процес Валентина Мороза: розсекречені матеріали / Упорядник Богдан Паска (Discursus)
- Топіліна Анна. Люби без ілюзій. Як звільнитися від токсичних стереотипів і побудувати здорові стосунки / Переклад Наталії Валевської (Yakaboo Publishing)
Есеїстика
- Агеєва Віра. За лаштунками імперії (Віхола)
- Антонен Арто. Театр і його Двійник / Переклад Романа Осадчука (Видавництво Жупанського)
- Бондар Андрій. Ласощі для Медора (ВСЛ)
- Вольвач Павло. 20+1, або Земля мертвих (ВСЛ)
- Діброва Володимир. Свіжим оком. Тарас Шевченко для сучасного читача (Білка)
- Забужко Оксана. Як рубали вишневий сад, або Довга дорога з Бад-Емса (Комора)
- Казарін Павло. Дикий Захід Східної Європи (Vivat)
- Лютий Тарас. Двійник. Про природу дублювання і множинності (Віхола)
- Процюк Степан. Гіркий світ, солодкий світ (Discursus)
- Пучков Андрій. Тривкий тролінґ трикстера: Метадраматургія Олександра Корнійчука (Дух і Літера)
- Рихло Петро. Поетика діалогу. Творчість Пауля Целана як інтертекст (Дух і Літера)
- Рябчук Микола. Лексикон націоналіста та інші есеї (ВСЛ)
- Содомора Андрій. Про що писати… (Апріорі)
- Улюра Ганна. Бог на 60 відсотків (Фабула)
Біографії / мемуари/ інтерв’ю / епістолярії
- Ґрем Кетрін. Персональне досьє. Історія Washington Post / Переклад Наталії Валевської (Наш Формат)
- Зленко Анатолій. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін (Фоліо)
- Камю Альбер. Щоденники / Переклад Євгена Марічева (Фоліо)
- Ківа Ія. Ми прокинемось іншими / Бібліотека Українського ПЕН (Видавництво 21)
- Лобода Віктор. Спогади городянина (Піраміда)
- Меїр Ґолда. Моє життя / Переклад Ярослави Стріхи (Наш Формат)
- Рапай Катерина. Коло Якутовичів / Переклад Валерії Богуславської, Оксани Жмир (Дух і Літера)
- Обама Барак. Мрії мого батька. Історія про расу і спадок / Переклад Наталії Валевської (Yakaboo Publishing)
- Орлінський Войцех. Лем. Життя не з цієї землі / Переклад Андрія Павлишина (Човен)
- Павлишин Андрій. Нам і далі загрожує вічність (Дух і Літера)
- Петров Віктор. Листи до Софії Зерової / Укладачка Вікторія Сергієнко (Дух і Літера)
- Плющ Леонід, Шевельов Юрій. Листування (1979-1995) / Укладачка Ірина Борисюк (Комора)
- Попофф Александра. Василь Гроссман і радянська доба / Переклад Наталії Комарової (Дух і Літера)
- Рихло Петро. Поетика діалогу: Творчість Пауля Целана як інтертекст (Дух і Літера)
- Соболевська Юстина. Мирон. Ілля. Корнель. Розповідь про Корнеля Філіповича / Переклад Юрія Матевощука (Крок)
- Тихолоз Наталія. Петро Франко: Формула долі (Життєпис на тлі доби) (Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка)
- Ульбінайте Дайва. Велика президентка маленької країни: Історія Далі Грибаускайте (Наш Формат)
Подорожні нариси/репортажі
- Беспалов Максим. Усе, що ви знаєте про Ірландію, – правда, але… (Віхола)
- Кобилярчик Катажина. Струп. Іспанія роз’ятрює рани / Переклад Юлії Семенюк (Човен)
- Маленков Роман. 10 країн після карантину (Віхола)
- Яриш Остап. This is Америка. Історії не з Голлівуду (Човен)
Видання для дітей та підлітків
Українська художня література
- Амеліна Вікторія. Е-е-есторії екскаватора Еки (ВСЛ)
- Багряна Анна. Вітрова гора (Наш формат)
- Біла Надя. Ел і Ева (ВСЛ)
- Голодюк Ірина, Максимук Ліна, Соболевська Наталія, Сокирко Олексій, Старик Марина. Козаки правлять країною (Discursus)
- Драчковська Оксана. Зайчик-нестрибайчик подорожує (Чорні вівці)
- Загоровська Любов. Завдання для Бабайка, або Різдвяна плутанина (Vivat)
- Іzоляція: збірник оповідань (Ранок+БараБука)
- Кирпа Галина. Муся та бабуся (ВСЛ)
- Кочубей Саша. Дарую братика за підписку. Твій інстащоденник (ВСЛ)
- Купріян Ольга. Мирослава та інші з нашого двору (ВСЛ)
- Лущевська. Оксана Сем, без проблем (ВСЛ)
- Малетич Наталка. Леся. Мандрівний клубочок (Портал)
- Мамчич Олеся. Овва як бува! Абетка з історії України (Портал)
- Міхаліцина Катерина. Яків і мокрий вечір (ВСЛ)
- Орлова Олександра. Чотири князівни (Портал)
- Рубан Тетяна. На північ від кордону (Наш формат)
- Сіль Катя. Ніта. Ховайтесь, фейки світу (BookChef)
- Славінська Ірина. #Майже доросла (Vivat)
- Тараторіна Світлана. Звуки миру (Видавництво)
- Штефан Аліна. Лу-ветеринарка (Книголав)
- Ясіновська Наталя. Любов, дідусь і помідори (ВСЛ)
- Ямчук Анна, Кушнір Микола, Герасим Наталя, Тарновецька Анна. Піжмурки зі смертю. Дитячі розповіді про недитячу історію (Дух і Літера)
Зарубіжна художня література
- Ґальйо Ана. Хвостаті друзі / Переклад Анни Вовченко (ВСЛ)
- Каната Конамі Чі. Життя однієї киці. Том 5 / Переклад Олександра Бєлікова (Наша ідея)
- Мйонес Йоган Б. Лукас і Кім / Переклад Наталі Іваничук (Крокус)
- Стайнз Юмі, Кан Мелісса. Поговоримо про згоду / Переклад Катерини Міхаліциної (Крокус)
- Стентон Енді. Ви поганець, пане Гам! / Переклад Ореста Стадника, Оксани Луцишиної (Крокус)
- Ролінґ Дж. К. Різдвяна свинка / Переклад Віктора Морозова (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА)
- Шмідт Анні М. Ґ. Віплала / Переклад Сергія Святенка (Крокус)
Нон-фікшн
- Борисов Дмитро, Сердюк Маша. Як відкрити ресторан. Магічний посібник з ресторанної справи (Моя Книжкова Полиця)
- Вздульська Валентина. Марк Цукерберг (ІРІО)
- Озимок Ірина. У міста є я (Книголав)
Мистецькі видання
- Атлантова Соня, Клименко Олександр. Ікони на ящиках з-під набоїв (Дух і Літера)
- Болейн Алексіс Л. Візуальна культура / Переклад Ганни Лелів (ArtHuss)
- У KINO-КОЛІ / Упорядник, редактор Володимир Войтенко (Дух і Літера)
- Галеґуа Джермен. Розумні міста / Переклад Олександра Стукала (ArtHuss)
- Дзюба Іван, Дзюба Марта. Сергій Параджанов. Більший за легенду (Дух і Літера)
- Коваленко Георгій. Олександра Екстер / Переклад Марії Панченко (Родовід)
- Космос всередині. Наїв і мистецтво аутсайдерів в Україні та світі: дефініції, історичний контекст, дослідницькі кейси / За редакцією Аліси Ложкіної (Артбук)
- Лукашевич Пйотр. Об’єднання митців artes та інші історії львівського модернізму / Переклад Андрія Боярова (Центр Європи)
- Мудрак Мирослава. Образний світ Георгія Нарбута і творення українського бренду / Переклад Ярослави Стріхи (Родовід)
- Наївна. Художниці сучасного наїву / Упорядники Марина Богуш, Павло Гудімов (Артбук)
- Суджич Деян. Б – БАУГАУЗ, Ю – ЮТЮБ: Абетка сучасного світу / Переклад Дарії Цепкової (ArtHuss)
- Український театральний костюм ХХ-ХХІ. Ескізи / Упорядники Олена Ковальчук, Лілія Волошина, Тетяна Руденко, Богдан Поліщук (Видавець Олександр Савчук)
- UPHA MADE IN UKRAINE: Ukrainian Photographic Alternative (Booksha)
Гуманітаристика
- Батай Жорж. Історія еротизму / Переклад Івана Рябчія (Видавництво Анетти Антоненко)
- Гусерль Едмунд. Картезіанські медитації. Вступ до феноменології / Переклад Андрія Вахтеля (Темпора)
- Екземпляри ХХ. Літературно-мистецька періодика ХХ століття / Упорядники Олена Брайченко, Олександр Мимрук, Оксана Хмельовська (Читомо).
Нагадаємо, раніше Український ПЕН та The Ukrainians уклали ТОП-100 знакових романів і повістей українською мовою "Від Куліша до сьогодення". Проєкт презентовано на Форумі видавців у Львові.