Держкіно заявило, що не має повноважень скасувати держфінансування першого українського ЛГБТ-фільму

На зйомки стрічки "Мій юний принц" виділено 20 млн гривень. Прем’єру очікують у липні 2022-го.

Державне агентство з питань кіно не має повноважень скасувати рішення про державне фінансування фільму Хачіка Васіляна "Мій юний принц", попри невдоволення громадськості.

Фото: cinema.in.ua

Про це йдеться у відповіді відомства на запит "Укрінформу".

У Держкіно зазначили, що кінопроєкт "Мій юний принц" від кінокомпанії ТОВ "Ріал Пікчерз" набрав найвищий у своїй категорії і став переможцем 17-го конкурсного відбору. 12 жовтня 2021 року за рішенням Ради з державної підтримки кінематографії ухвалено надання ТОВ "Ріал Пікчерз" державної підтримки у сумі 20 млн грн на виробництво фільму. Наразі договір між кінокомпанією та Держкіно не укладено.

Крім того, у Держкіно наголосили, що згідно з Конституцією, однією з основних засад державної політики у сфері культури є забезпечення свободи творчості, що дотримання рівних прав та можливостей, засноване на принципах багатоманітності та рівності, свободи творчості, свободи думки, совісті та релігії, заборони цензури та дискримінації, які є засадничими принципами існування людства в сучасному світі, закріплені в законодавстві нашої країни та є важливими чинниками сталого розвитку держави.

У Держкіно наголосили, що скасування рішення комісії щодо надання ТОВ "Ріал Пікчерз" (режисер Хачік Васілян) кінопроєкту "Мій юний принц" державної підтримки виходить за межі повноважень агентства.

За сюжетом фільму 17-річний Поль має хвору психіку, живе в шикарному маєтку, веде розгульний спосіб життя і проявляє нездорову прихильність до власної матері Софії. Незабаром в їхньому житті з'являються молодий хлопець Антуан і його батько Марк. У Поля зав'язуються стосунки з Антуаном, а у Софії – з Марком. Зрештою поява Антуана і Марка веде всіх до трагедії.

Фінансування авторського ігрового фільму на ЛГБТ-тематику визвало невдоволення серед окремих користувачів соцмереж, зазначає "Детектор медіа". До того ж Рівненська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська та Одеська обласні ради ухвалили звернення до уряду, щоб стрічка не отримала держфінансування. Крім того, 41 депутат Верховної Ради пропонує парламенту рекомендувати Держкіно переглянути питання державного фінансування фільму.

Зйомки фільму заплановано на травень-липень 2022 року, і вже у липні має бути прем'єра.