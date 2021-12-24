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Ткаченко відреагував на карикатурну і стереотипну героїню-українку в серіалі "Емілі в Парижі" на Netflix

Мінкультури відправить звернення до стримінгової платформи. 

Міністр культури України Олександр Ткаченко направить до Netflix офіційну позицію щодо карикатурного і стереотипного зображення українки в серіалі "Емілі в Парижі". 

На своєму каналі в Telegram міністр зауважив, що Netflix добре знайомий з Україною і більшість вулиць Парижа в фільмі "Останній найманець" знімалися в Києві.

Також європейці та американці мали чути про українських митців, зокрема, диригентку Оксану Линів, тенісистку Еліну Світоліну, співачку Джамалу, дизайнерку Віту Кін.

"Але цього напевно замало. І доведеться продовжувати боротися зі стереотипами. Бо якщо в 90-х та 2000-х українських хлопців зображали переважно як гангстерів, з часом це змінилося. Проте не в даному випадку. В «Емілі в Парижі» маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, бояться депортації? Так не має бути", – зазначив очільник Мінкульту.

Фото: фрагмент серіалу

Цього тижня на стримінговому сервісі Netflix презентували другий сезон серіалу "Емілі в Парижі". Минулого року перший сезон став одним із найпопулярніших шоу. 

У цьому сезоні зʼявився новий персонаж – українка Петра з Києва. Петра зображена як не надто інтелектуальна жінка, схильна до крадіжок і спрагла до всього безкоштовного. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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