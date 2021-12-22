Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Порошенко у відеозверненні: підозра главі державі у державній зраді та сприянні тероризму – це перехід "червоних ліній"
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
Посольство США прокоментувало справу проти Порошенка
США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, - Пентагон
Росія продовжує стягувати війська до кордонів України, - Пентагон
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
Зеленський прокоментував оголошення підозри Порошенку
ГоловнаКультура

В Україні оцифрували понад 90% об'єктів нерухомої спадщини, - МКІП

Це дозволить правоохоронцям своєчасно реагувати на порушення, будівельникам - отримувати дозвільні документи, а громадськості - контролювати процеси.

В Україні оцифрували понад 90% об'єктів нерухомої спадщини, - МКІП
Фото: politeka.net

Міністерство культури та інформаційної політики України цього року розпочало роботу над створенням цифрового реєстру нерухомої культурної спадщини.

Про це повідомила пресслужба МКІП.

Процес оцифровки складається з трьох етапів: декларування об'єктів (перенесення даних про пам'ятки з паперових реєстрів в єдину електронну базу), верифікація та безпосередньо створення реєстру. Наразі завершується перший етап.

Лідерами процесу декларування стали Луганська, Полтавська та Сумська області. Експерти з цих областей впоралися на 100% та віднайшли навіть ті пам'ятки архітектури та історії, які раніше не були включені до жодних реєстрів.

Уповільнюють процес створення реєстру Київська, Хмельницька та Херсонська області - вони внесли 62, 62,2 та 72,5% даних відповідно.

Після того, як всі області України внесуть вичерпну інформацію про свої об'єкти, розпочнеться другий етап - верифікація даних.

"Єдиний електронний реєстр дозволить врегулювати процес збереження пам'яток. Пізніше цей реєстр буде доступним для взаємодії з системами E-construction, Держгеокадастром та іншими держреєстрами. Це дозволить правоохоронцям своєчасно реагувати на порушення, будівельникам - отримувати дозвільні документи, а громадськості - контролювати процеси. Спостерігати за створенням декларацій в режимі реального часу можна тут", - зазначили в МКІП.

Нагадаємо, в серпні влада Києва на рік ввела мораторій на ремонт 119 об'єктів культурної спадщини.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також