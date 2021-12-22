В Україні оцифрували понад 90% об'єктів нерухомої спадщини, - МКІП

Міністерство культури та інформаційної політики України цього року розпочало роботу над створенням цифрового реєстру нерухомої культурної спадщини.

Про це повідомила пресслужба МКІП.

Процес оцифровки складається з трьох етапів: декларування об'єктів (перенесення даних про пам'ятки з паперових реєстрів в єдину електронну базу), верифікація та безпосередньо створення реєстру. Наразі завершується перший етап.

Лідерами процесу декларування стали Луганська, Полтавська та Сумська області. Експерти з цих областей впоралися на 100% та віднайшли навіть ті пам'ятки архітектури та історії, які раніше не були включені до жодних реєстрів.

Уповільнюють процес створення реєстру Київська, Хмельницька та Херсонська області - вони внесли 62, 62,2 та 72,5% даних відповідно.

Після того, як всі області України внесуть вичерпну інформацію про свої об'єкти, розпочнеться другий етап - верифікація даних.

"Єдиний електронний реєстр дозволить врегулювати процес збереження пам'яток. Пізніше цей реєстр буде доступним для взаємодії з системами E-construction, Держгеокадастром та іншими держреєстрами. Це дозволить правоохоронцям своєчасно реагувати на порушення, будівельникам - отримувати дозвільні документи, а громадськості - контролювати процеси. Спостерігати за створенням декларацій в режимі реального часу можна тут", - зазначили в МКІП.

Нагадаємо, в серпні влада Києва на рік ввела мораторій на ремонт 119 об'єктів культурної спадщини.