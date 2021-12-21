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Світлана Петровська: “Про трагедії треба говорити, не примножуючи насильство. Митці так і роблять. І це важливо”

У грудні на сцені київського Театру на Подолі відбулась українська прем’єра музично-театрального перформансу «Наш спів для Бабиного Яру». До цього музиканти Юрій Гуржи, Світлана Кундіш, Мар’яна Садовська та режисерка Джозефін Бартон презентували виставу в Берліні та Лондоні. У перформансі переплітаються український і єврейський фольклор, християнський духовний спів і юдейські ніґуни. Крім того, лунають голоси родичів убитих та свідчення сучасників трагедії.

Світлана Петровська – киянка, чиї родичі лежать у Бабиному Яру, – відвідала київську прем’єру вистави. Пані Петровська – заслужений учитель України, засновниця Київського товариства Януша Корчака, протягом кількох десятиліть викладала школярам історію. Зараз працює над спогадами, де йдеться про різні способи інтерпретації пам’яті про трагедію Бабиного Яру, а також про те, як розмовляти з дітьми про історію в умовах посиленої державної пропаганди. Ми поговорили з пані Петровською про історію комеморації трагедії та про її враження від вистави.

Світлана Петровська
Фото: надано автором
Світлана Петровська

Які ваші враження від перформансу?

Вистава справила враження надзвичайно серйозне. Найголовніше: вірна тональність усього дійства. Цей перформанс зроблено з дуже великим смаком, якоюсь… точністю і розумінням того, як потрібно ставитися до пам’яті і як нагадувати людям про те, що було, про найболючіші історичні точки. Автори вистави на правильному шляху. 

Існує багато спроб екранізацій і вистав на тему Бабиного Яру, більш або менш вдалих. Наприклад, є фільм «Дамський кравець» з блискучим Смоктуновським, де є надзвичайно вдалі місця, але загалом він не надто переконливий. Я бачила роботи київських театрів, де намагалися охопити якнайбільше, і дійство часто затягувалося більш ніж на дві години – втомлені глядачі вже не могли сприймати виставу аж так гостро. 

Я сама кілька разів, від 1966 року, ставила спектаклі та радіопостановки про Бабин Яр, зі своїми учнями. Не вистави в прямому значенні – радше дію довкруг історії. Мені було важливо, щоб учні емоційно пройшли через ці всі речі. Ми починали від списків загиблих і їхніх фотографій, книжки Кузнєцова і неодмінно читали вірші Іллі Еренбурга, Миколи Бажана, Льва Озерова... Я добирала хорошу музику: Перлман і його скрипка, «Плач Ізраїлю», згодом – теми зі «Списку Шиндлера».

Світлана Петровська
Фото: надано автором
Світлана Петровська

А що яскраве з того, що тепер відбувається?

Цього року я відвідала дивовижний перформанс «Бабин Яр. Голосами» (на матеріалі однойменної поетичної збірки Маріанни Кіяновської, режисер – Олег Ліпцин. – Авт.). Перформанс був організований Центром юдаїки НаУКМА на чолі з Леонідом Фінбергом. Він відбувся в самому Яру. Було дуже холодно, людей зібралося мало: 150-200. Для відкритого майданчика мало; і для 80-річчя трагедії так само дуже мало. На схилах поставили екрани з хронікою, і на різних точках професійні і непрофесійні актори з Києва та Львова, аматори і навіть діти читали тексти.

Ось так треба оплакувати. А те, що зараз робить Хржановський… Наче прийшли окупанти з грішми і без жодного розуміння. І будують дорожезні проєкти, далекі від того, що потрібно душі, пам’яті, серцю. Там тиша має стояти, а не фанфарний подзвін. 

Те, що зробили Юра, Світлана і Мар’яна, суголосне перформансу 30 вересня. Ось так треба розказувати про це людям: півголосом. Дивовижна музика, аранжування, разючі голоси. Коли Світлана почала співати їдишем…

Перформанс «Наш спів для Бабиного Яру»
Фото: facebook/Ukrainian Institute - Український інститут
Перформанс «Наш спів для Бабиного Яру»

Ви розумієте їдишем? 

Ні. Сам факт, що це їдишем… Я вихована в російській культурі. Але до війни в нашій родині говорили українською. Бабуся й дідусь їдишем, а тато з мамою і з нами, дітьми, українською. Мій тато – українець, мама – єврейка. Але реакція моя на їдиш (уже значно пізніша, після знайомства з цими піснями) саме така: щось розчулює – і я починаю плакати. Українські пісні на мене так само діють. 

Тому коли в цій виставі перегукуються єврейські й українські мелодії, це страждання і бальзам на душу. Голос Юрка Гуржи такий м’який. Коли він співає на самому початку «Танець ребе», це настільки точно, що душа не лише сприймає, а й прагне цього. Хочеться слухати-слухати-слухати.

Київський виступ відмінний від лондонської та берлінської прем’єр тим, що тут кожен глядач так чи інакше підготовлений, занурений у тему, має що додати. Чи є у вас зауваження і побажання стосовно вистави?

Що мені заважало?.. Я історик. Ми зі старшокласниками співпрацювали із Сергієм Буковським під час його роботи над серіалом «Війна. Український рахунок». Багато знаю з власного досвіду. Мій батько наприкінці 1940-х років, повернувшись з усіх полонів: і німецького, і радянського, — працював у Львівській області. Там шестикласницею я почала знайомство з тим, що таке український національний рух. Я не розуміла, звісно, нічого, однак відчувала атмосферу й обставини. Але мені здається, що до цієї вистави не треба було включати Олену Телігу.

Перформанс «Наш спів для Бабиного Яру»
Фото: facebook/Ukrainian Institute - Український інститут
Перформанс «Наш спів для Бабиного Яру»

Українка Олена Теліга загинула не за національною ознакою, як євреї, а як представниця політичної течії, що почала активно протистояти нацистській навалі. Якщо ж тут йшлося про оплакування євреїв – то її включення до вистави для мене стало зайвим. Достатньо української мови, спільного виконання Юрою, Мар’яною, Світланою українських і єврейських пісень. А ось ромська мова була доречна. У інших випадках, в іншому місці, безумовно, треба говорити і про військовополонених, і про українських націоналістів. Там, у Яру, місця вистачило всім.

Мар’яна розказувала про бабуню, яка переховувала єврейську дівчинку. Цікаво, чи стала її бабуня Праведницею світу. Варто було сказати про це більше і необхідно назвати її ім’я.

Виглядає, що у виставі загалом було замало українських – київських – голосів. Є Кузнєцов – а де Бажан, де Віктор Некрасов?

Погоджуюся. Можливо, вони не хотіли робити перформанс надто публіцистичним – не знаю. Кузнєцов – це не єдина книжка про Бабин Яр. Зараз видано багато дослідницьких речей. Важливі речі, з пропрацюванням деталей, робить Віталій Нахманович. Іван Дзюба зробив надзвичайно багато. Поряд з ним – Віктор Некрасов, ще від їхнього спільного виступу 1966-го в Бабиному Яру. Можливо, варто було включити у виставу один-два вірші українською. Однак усе, що вони робили з музикою і співом, – бездоганно.

Бо це їхній спосіб відчуття світу.

Безперечно. Їм не вистачає «літературного консультанта», який дописав би ці речі. Спершу я дуже здивувалася вибору місць з роману Кузнєцова, які читав Юра. А далі погодилася. Камінчик, який виявився кісточкою, друг, який каже «а я жид», – дрібні на фоні всього роману деталі потрапили в такт музиці. Такі самі делікатні.

Перформанс «Наш спів для Бабиного Яру»
Фото: Ukrainian Institute - Український інститут
Перформанс «Наш спів для Бабиного Яру»

Що ще вартувало б додати?

У виставі не йдеться про заборону на пам’ять. А це дуже важливо. Чому ж я взяла слово після концерту – бо молодь уже не знає, не розуміє, що за цю пам’ять саджали

І ще одна важлива думка: там, де жертви, чужих не буває. Про це й у книжці Каті йдеться (Катя Петровська – донька Світлани і Мирона Петровських, німецька письменниця українського походження. Її книжка «Мабуть Естер», де йдеться про історію родини авторки в контексті історії Голокосту, відзначена багатьма європейськими преміями й перекладена 21 мовою. – Авт.). Катя написала свою книжку так, що читачі різних національностей переймаються цією трагедією. 

Друга важлива думка: про це треба говорити, не примножуючи насильство. Митці так і роблять. І це важливо. Я, наприклад, так не вміла. Коли я на уроках розповідала про Бабин Яр, то показувала фрагменти документальних фільмів про Голокост – і в такий спосіб примножувала насильство. Не всі діти витримували.

Катя не примножує насильство словом, вона в книжці його викриває, але так, щоб не подвоїти. Я це називаю: правильний тон. У перформансі «Наш спів для Бабиного Яру» точно так само: тут розповідають про минуле з емпатією, щирістю, глибоким відчуттям трагедії. 

Глядач реагує, коли на власні очі бачить не фальшиве, а справжнє переживання іншого на сцені. Це як струм між дротами. Вистава значною мірою вдалася саме завдяки тону. Попри певні історичні неточності. Попри те, що є над чим працювати.

Перформанс «Наш спів для Бабиного Яру»
Фото: facebook/Ukrainian Institute - Український інститут
Перформанс «Наш спів для Бабиного Яру»

Як Бабин Яр ставав місцем пам’яті, по війні й особисто для вас? 

Мама вперше повела мене в Бабин Яр у 1946 році. Це був типовий пустир. Там, де зараз метро, ближче до урвища. Люди стояли купками: родини, сусіди. Хтось когось упізнавав після війни. Плакали, обіймалися. Небагато, осіб 60-80. Це не виглядало як мітинг. 

Я знудилася і пішла вбік. Виявилося, що там цвинтар, працюють бульдозери і що повалені пам’ятники – з написами не російською, а невідомою мені мовою. Це був єврейський цвинтар, який розбивали, щоб побудувати стадіон. Я зрозуміла це згодом, звісно ж. 

Після цього я майже щороку приїжджала сюди з мамою або зі старшою сестрою. Коли вийшла заміж, почала їздити з чоловіком, Мироном Семеновичем.

Перший у моєму житті мітинг на місці Бабиного Яру – це знаменитий мітинг 1966 року. Його проводила не влада. Ініціаторами були Іван Дзюба, Іван Драч, Гелій Снєгірьов і Віктор Некрасов. Івана Дзюбу й Івана Драча я знала, вони бували в нас удома. А Гелія Снєгірьова і Віктора Некрасова бачила вперше. Я пам’ятаю атмосферу: перший крок до свободи, всупереч страху.

Бабин Яр. Люди збираються на мітинг. 29 вересня 1966 року.
Фото: Гарика Журабовича/Архів Аміка Діаманта
Бабин Яр. Люди збираються на мітинг. 29 вересня 1966 року.
Письменник Віктор Некрасов на мітингу вшанування жертв Бабиного Яру, 24 вересня 1966.
Фото: Стоп-кадр із зйомки Едуарда Тімліна. Архів Аміка Діаманта
Письменник Віктор Некрасов на мітингу вшанування жертв Бабиного Яру, 24 вересня 1966.
Перший несанкціонований мітинг пам’яті єврейських жертв Бабиного Яру, 24 вересня 1966.
Фото: Архів Аміка Діаманта/Радіо Свобода
Перший несанкціонований мітинг пам’яті єврейських жертв Бабиного Яру, 24 вересня 1966.

Тобто з часом це ставало питанням порядності. І також місцем пам’яті для всієї нації України.

Ви розумієте... Усі ці роки дуже вражало, що не завжди можна було вільно підійти до каменя в Бабиному Яру. У кущах перебували «люди в сірому», представники органів безпеки, які намагалися не допускати до каменя тих, хто прийшов не на офіційний мітинг. Так було й зі мною, не раз.

Мене вразив пам’ятник, який 1976 року поставили на місці камінчика, що там лежав: без жодного єврейського обличчя. Там влаштовували офіційні мітинги. Монумент стоїть не на місці Яру, біля невеликого заглиблення, і на відкритті в натовпі говорили, що от яка ямка невеличка, це ж не яр, тут не могло поміститися стільки тіл, це все євреї придумали. Уже потім з’явився новий пам’ятник біля Яру – Менора роботи Якима Левича, Олександра Левича та Юрія Паскевича, того самого, який реставрував київську синагогу Бродського. 

Я була на дивовижному дійстві 29 вересня 1991 року, після виходу України з СРСР і набуття незалежності. Такого я не бачила ніколи. Тоді йшов весь Київ. Євреї, росіяни, українці, татари, молдовани, вірмени… Іноземці, які тоді жили в Києві. Представники Ізраїлю. Вийшли новоутворені єврейські школи – здається, їх дві тоді було. Єврейські молодіжні організації з прапорами, біля Менори.

Я прийшла тоді з портретом бабусі з написом «Вони загинули в Бабиному Яру. Анна Юхимівна Кржевіна. Олена Кржевіна-Грудіна» (фотографії Льолі, моєї тітки, не збереглося). Були промови. Мене вразила кількість людей. Люди йшли з усього Києва, з Хрещатика, Михайлівської вулиці, Львівської площі, вони йшли тим шляхом, що й євреї колись. Уперше в житті я відчула себе та інших народом. Я ніколи не відчувала такої єдності, і здавалося, це триватиме вічно.

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Кирило (Говорун), вчений-богослов, професор університету Лойола-Мерімаунт, науковий співробітник Єльського і Колумбійського університетів

Музично-театральний перформанс «Наш спів для Бабиного Яру» створений мистецькою організацією Dash Arts (Лондон) у партнерстві з Goethe-Institut в Україні та Українським інститутом.

Фото: facebook/Ukrainian Institute - Український інститут

Оксана ЩурОксана Щур, Літературна критикиня
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