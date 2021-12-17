В Українському Домі стартує перформанс "Вертеп. Необарокова містерія"

18 грудня в Національному центрі "Український Дім" розпочинається показ музично-театрального перформансу "Вертеп. Необарокова містерія". В основі вистави лежить історична реконструкція музично-співаної частини найдавнішого із збережених в Україні Галаганівського (Сокиринського) вертепу та сучасна театральна дія. Проєкт розповідає про унікальну історичну спадщину XVIII ст. та переосмислює бароковий матеріал в контексті актуального українського театру.

Дотримуючись принципу історично інформованого виконавства, співаки Надія Купчинська, Любов Тітаренко, Руслан Кірш, Олексій Фіщук відтворюють вокальне звучання таким, яким воно було у XVIII ст. Режисер Богдан Поліщук використовує виключно ті музичні твори, які виконували бурсаки Києво-Могилянської академії у 1770 році: загалом це близько 40 вокальних та інструментальних п’єс. Ноти отримано із рукопису Вертепу, що знаходиться у Музеї театрального, музичного та кіномистецтва України. Сценографка Олена Поліщук переносить традиційне камерне дійство, що існувало у форматі мініатюрного театру ляльок, у простір великого сценічного майданчику.

Прем'єра перформансу "Вертеп. Необарокова містерія" відбулась у жовтні у Великій лаврській дзвінниці. Показ вистави в Українському Домі триватиме до 29 грудня 2021 року.

Нагадаємо, у серпні в Українському Домі пройшов мультимедійний проєкт Владислава Троїцького «Шлях до...».