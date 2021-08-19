До Дня Незалежності Троїцький представляє мультимедійний проєкт «Шлях до...»

До 30-річчя Незалежності, Національний центр «Український дім» представляє site-specific виставу «Шлях до...». Режисером вистави виступив засновник і художній керівник гуртів Дахабраха, Dakh Daughters, міжнародного мультидисциплінарного фестивалю ГОГОЛЬФЕСТ, — Влад Троїцький.

«На День Незалежності хочеться свята, але свято має бути в контексті — коли ти бачиш, через що проходиш. Вистава налаштована на творення, але творити має кожен — поставити запитання, отримати досвід емоційного переживання та з цим переживанням змінювати своє життя. Тому це дійство буде зрозумілим та цікавим для всіх», — пояснив Троїцький.

Мультимедійний проєкт поєднує мистецтво та технології: масштабну інсталяцію, просторові відеопроєкції, сучасний образний балет від театру танцю «Тотем», акторське читання, авторську музику композиторки Яни Шлябанської та спів вокалістів формації NOVA OPERA. Site-specific орієнтація проєкту спрямована на максимальне використання багатошарової архітектури Українського Дому, який є важливою пам'яткою київського модернізму.

Виставу «Шлях до...» можна побачити 25-28 серпня. Відвідувачі Українського Дому зможуть також побачити унікальну відеоінсталяцію «Україна з неба», створену у співпраці з Ukraїner.

Нагадаємо, до 30-ї річниці Незалежності України, команда ГОГОЛЬFEST з 13 серпня 2021 року запустила круїзний Арт-потяг ГогольTRAIN.