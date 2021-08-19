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Став відомий склад комісії конкурсу на посаду директора Українського Інституту

Документи на конкурс можна подавати від сьогоднішнього дня до 17 вересня.

Став відомий склад комісії конкурсу на посаду директора Українського Інституту

Міністерство закордонних справ України та Конкурсна комісія оголошують прийом документів від кандидатів на посаду Генерального директора Державної установи «Український інститут». Про це повідомляє прес-служба УІ. 

Документи можна подати з 19 серпня до 23:59 до 17 вересня 2021 року.

За наказом МЗС від 18 серпня 2021 року, до конкурсної комісії увійшли: 

Біденко Артем, Голова громадської організації «Інститут інформаційної безпеки» 

Боровець Ірина, Т.в.о директора Департаменту комунікацій та публічної дипломатії МЗС 

Боршош Соломія, Незалежна дослідниця з оцінювання програм демократії та міжнародного розвитку для програм ПРООН, Європейського фонду за демократію, Шведського агентства з міжнародної співпраці та розвитку, Агентства США з питань міжнародного розвитку  

Дробович Антон, Голова Українського інституту національної пам’яті, науковець, експерт у сфері освіти і культури, дослідник сучасних комунікацій та арт-критик 

Дяк Софія, Директорка ГО «Центр міської історії Центрально- Східної Європи» 

Карп’як Вадим, Ведучий політичного ток-шоу на каналі ICTV "Свобода Слова" 

Кебуладзе Вахтанґ, Український філософ, перекладач, професор кафедри теоретичної і практичної філософії філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук 

Логвиненко Богдан, Голова громадської організації Ukraїner 

Огаркова Тетяна, Українська літературознавиця, журналістка, есеїстка 

Ліннік Руслана, Секретар Конкурсної комісії, перший секретар відділу публічної дипломатії Департаменту комунікацій та публічної дипломатії МЗС

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