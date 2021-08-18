На посаду директора Мистецького арсеналу претендують 6 кандидатів

У повторному конкурсі на посаду директора Мистецького арсеналу братимуть участь шість кандидатів. Про це повідомила пресслужба Державного управління справами. У конкурсі змагатимуться:

Ярослав Биструшкін, кандидат мистецтвознавства, президент Міжнародного музичного фестивалю «Чайка open air», був заступником Міської галереї мистецтв "Лавра" та депутатом Київської міської ради. У мотиваційному листі каже про завдання зробити з Арсеналу "храм культури", що об'єднуватиме всі види мистецтва.

Ольга Босак, спеціалістка з філософії та богослів'я УКУ, реалізовувала проєкт культурної дипломатії "Живи вільно" у штаб-квартирі ООН, працювала в Адміністрації президента України, художниця, займається консалтінгом. У мотиваційному листі говорить про важливість зосередити увагу Арсенала на ще не відомих митцях, а також що Арсенал має зміцнити присутність України на культурній мапі Європи.

Алла Демура, бакалавр за спеціальністю "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" Університету ім. Карпенка-Карого, співзасновниця та режисерка Театру Єсіних, розробляла освітні курси з англійської мови. Пропонує плекати кращі практики Арсеналу, безжально викорінювати його слабкі елементи, сіяти нові можливості. Бачить Арсенал місцем, де зустрічаються історія, освіта, культура, мистецтво і бізнес.

Михайло Кулиняк, кандидат мистецтвознавства, міністр культури у 2010-2012 роках, директор Інституту сучасного мистецтва Національної академії керівних кадрів культури та мистецтв. Пропонує створити державну програму розвитку Арсеналу, яка передбачатиме створення музейного комплексу національного масштабу. Також пропонує проводити в Арсеналі знакові події та міжнародні культурно-мистецькі проєкти державного значення.

Оксана Мельничук, спеціалістка з музеєзнавства (КНУ ім.Шевченка), PhD з політичної філософії (Університет Дені Дідро паризької Академії), співпрацювала із Лувром (кураторка виставки Пінзеля) та Помпіду (консультантка по експорту експертизи Помпіду в країни Східної Європи), авторка стратегії розвитку МА 2011 року. В мотиваційному листі говорить, що перед Арсеналом стоять нові виклики та завдання, але не вказує які саме.

Олеся Островська-Люта, магістерка культурології НАУКМА, директорка Арсеналу з 2016 року. У мотиваційному листі наголошує на сильній команді Арсеналу та на корпоративній культурі, вибудуваній на принципах прозорості та раціональності. Говорить про необхідність розвитку онлайн-програм, пропонує працювати над створенням музею сучасного мистецтва на базі інституції.

У склад конкурсної комісії, яка обиратиме нового директора, входять: Олег Векленко (професор кафедри графічного дизайну Харківської державної академії дизайну і мистецтв), Гліб Вишлінський (член Ради з питань розвитку МА), Євген Бистрицький (вчений-філософ), Олександра Коваль (директорка Українського інституту книги), Наталія Кривда (професорка кафедри української філософії та культури КНУ ім.Шевченка), Мирослава Лубківська (журналістка, ведуча програми “UA:Перший”), Ірина Подоляк (заступниця Міністра культури, молоді та спорту України 2019–2020 рр.), Ахтем Сеітаблаєв (режисер, актор), Тетяна Філевська (креативна директорка Українського Інституту).

Нагадаємо, під час попереднього конкурсу жоден із кандидатів не набрав необхідної більшості голосів. Культурна спільнота виражала недовіру до складу попередньої конкурсної комісії через порушення у процедурі відбору.