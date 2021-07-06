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​Оголошено повторний конкурс на посаду директора Мистецького арсеналу в Києві

Жоден із кандидатів не набрав більшості голосів.

​Оголошено повторний конкурс на посаду директора Мистецького арсеналу в Києві
Фото: Надано Мистецьким Арсеналом

Оголошено повторний коонкурс на посаду генерального директора Національного культурно-мистецького та музейного комплексу Мистецький арсенал у Києві, оскільки жоден із кандидатів не набрав більшості голосів (принаймні п'яти).

Чотири голоси отримав кандидат Михайло Кулиняк, Олеся Островська-Люта - три голоси, Наталія Заболотна та Ірина Кислян - по одному голосу.

Член конкурсної комісії Гліб Вишлінський також опублікував весь список кандидатів.

"Хоча більшість комісії прийняла рішення голосувати за кандидатів на директора Мистецького арсеналу таємно, мені немає чого приховувати. Для мене Олеся Островська цього разу була найсильнішим кандидатом", - написав він у фейсбуці.

Фото: facebook.com/hlib.vyshlinsky

Нагадаємо, 14 травня Державне управління справами оголосило конкурс на посаду генерального директора Мистецького арсеналу.

Пізніше команда Мистецького Арсеналу опублікувала звернення, у якому вимагає від ДУС забезпечення прозорості конкурсу чіткого дотримання процедур та етичних норм членами конкурсної комісії. У зверненні, зокрема, вказується на те, що один з членів конкурсної комісії Василь Чернець має конфлікт інтересів. Крім цього, команда Арсеналу вимагає допустити ЗМІ та своїх представників на засідання конкурсної комісії.

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