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За вхід на фестиваль «Фантазери» можна буде заплатити сміттям

Фестиваль сучасного мистецтва, електронної музики та екотуризму пройде на Драгобраті 9 – 11 липня.

За вхід на фестиваль «Фантазери» можна буде заплатити сміттям
Фото: «Фантазери»

Впродовж 9 – 11 липня в смт Ясіня та на курорті Драгобрат (Рахівський район, Закарпатська область) відбудеться щорічний фестиваль сучасного мистецтва, електронної музики та екологічного культурного туризму «Фантазери». 

Цього року хедлайнери фестивалю — сучасні молоді художни(ки)ці та музикант(к)и з Одеси, а також з Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини. На фестивалі будуть представлені музичні та візуальні твори учасників творчої резиденції Budapest Hotel Art Residency. Кураторка візуальної програми — сучасна художниця та кураторка Жанна Кадирова. Куратор музичної програми — Андрій Савіних, музикант, продюсер, засновник серії концертів Ambience. Програму фестивалю можна знайти за посиланням.

Вартість фестивального абонемента — 500 гривень, але в якості альтернативного квитка на заходи фестивалю можна надати мішок неорганічного сміття, зібраного з берегів та водойми річки Чорна Тиса.

Покликаний сприяти децентралізації культури та захисту екосистеми Карпат, незалежний міжнародний фестиваль «Фантазери» відбувається з 2017 року та збирає учасників з різних куточків України. 

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