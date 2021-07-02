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Вечір пам'яті Василя Сліпака провели у Парижі

Українець, який був солістом Паризької опери, загинув на Донбасі п’ять років тому.

Вечір пам'яті Василя Сліпака провели у Парижі
Скріншот з фільму «Міф» про Василя Сліпака
Фото: Радіо Свобода

У столиці Франції Парижі вшанували пам’ять Василя Сліпака - оперного співака, який загинув на Донбасі у 2016 році.

Концерт пам’яті співака та воїна відбувся 1 липня в Українському інформаційно-культурному центрі імені Василя Сліпака, інформує посольство України у Франції.

Посол України Вадим Омельченко порівняв долю Сліпака з життям французького письменника та льотчика Антуана Сент-Екзюпері.

У концерті взяли участь українські музиканти, які постійно мешкають та працюють у Франції: піаністка Ольга Монах, альтист Андрій Малахов, скрипаль Тома Бервецький та баритон Ігор Гладій.

Фото: tyzhden.ua

Василь Сліпак, який 19 років прожив у Франції і був співаком паризької опери, після початку російсько-української війни повернувся на Батьківщину і приєднався до "Правого сектору". Він загинув від кулі снайпера 29 червня 2016 року в селищі Луганське Донецької області.

Президент України Петро Порошенко в 2017 році присвоїв Сліпаку звання Героя України, а в 2019 році президент Володимир Зеленський розповів про Сліпака з трибуни Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

На початку червня Київська комісія з питань найменувань вирішила присвоїти ім’я Василя Сліпака скверу на розі Андріївського узвозу та вулиці Боричів Тік.

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