У столиці Франції Парижі вшанували пам’ять Василя Сліпака - оперного співака, який загинув на Донбасі у 2016 році.
Концерт пам’яті співака та воїна відбувся 1 липня в Українському інформаційно-культурному центрі імені Василя Сліпака, інформує посольство України у Франції.
Посол України Вадим Омельченко порівняв долю Сліпака з життям французького письменника та льотчика Антуана Сент-Екзюпері.
У концерті взяли участь українські музиканти, які постійно мешкають та працюють у Франції: піаністка Ольга Монах, альтист Андрій Малахов, скрипаль Тома Бервецький та баритон Ігор Гладій.
Василь Сліпак, який 19 років прожив у Франції і був співаком паризької опери, після початку російсько-української війни повернувся на Батьківщину і приєднався до "Правого сектору". Він загинув від кулі снайпера 29 червня 2016 року в селищі Луганське Донецької області.
Президент України Петро Порошенко в 2017 році присвоїв Сліпаку звання Героя України, а в 2019 році президент Володимир Зеленський розповів про Сліпака з трибуни Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.
На початку червня Київська комісія з питань найменувань вирішила присвоїти ім’я Василя Сліпака скверу на розі Андріївського узвозу та вулиці Боричів Тік.