У Києві встановлять меморіальну дошку Богданові Ступці

У Києві з’явиться меморіальна дошка на честь видатного українського актора Богдана Ступки.

Як повідомила заступник голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда, комісія з питань встановлення пам’ятних знаків підтримала встановлення восьми меморіальних дощок, які присвячені видатним мешканцям столиці.

"Комісія підтримала звернення благодійної організації «Благодійний фонд «Богдана Ступки» щодо встановлення меморіальної дошки на честь видатного українського актора театру і кіно, Героя України Богдана Сильвестровича Ступки на фасаді будинку, де він жив, – на вулиці Заньковецької, 3/1", - сказано в повідомленні.

Дошки встановлять також на честь українського письменника, прозаїка, поета і педагога Григора Тютюнника, загиблого на Донбасі учасника бойових дій, добровольця Ігоря Білошицького.

Крім того, меморіальні дошки встановлять на честь заслуженого майстра спорту і заслуженого тренера України з парашутного спорту Олександри Хмельницької, військового і державного діяча, мецената Георгія Кіроянца, українського літературознавця, критика, письменника, перекладача, доктора філологічних наук Олексія Засенка, народної артистки Елеонори Пірадової, поета, письменника-мариніста Леоніда Тендюка.

Меморіальні дошки будуть встановлені за місцем їх проживання.

Комісія також підтримала звернення аташе з економічних і торгових питань Республіки Перу в Україні з встановлення пам'ятного знака на честь президента Перу, борця за права людини Рамона Кастилії на зеленій зоні на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Нагадаємо, торік у вересні на Хрещатику в Києві відкрили меморіальну дошку вбитому журналісту Георгію Гонгадзе.