Молодіжний симфонічний оркестр України отримав "Золотий приз" фестивалю World Orchestra

Відзнаку як видатна диригентка також отримала українка Оксана Линів.

Молодіжний симфонічний оркестр України отримав нагороду "Золотий приз" World Orchestra Festival. Церемонія нагородження відбулася у Відні в суботу, повідомили на сторінці оркестру в Facebook.

Відзнаку як видатна диригентка також отримала українка Оксана Линів.

"Особливо приємно, що нас відзначили за виконання двох українських творів - Бориса Лятошинського, симфонічну поему «Воз‘єднання» та 2 симфонію Євгена Станковича", - написала Линів у Facebook.

Учасниками фестивалю були понад 140 оркестрів з 33 країн світу, додали в DW.

Нагадаємо, Линів отримала нагороду "Найкраща диригентка 2020 року". Це спеціальна премія у Німеччині, присвячена винятково оперному мистецтву.