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Молодіжний симфонічний оркестр України отримав "Золотий приз" фестивалю World Orchestra

Відзнаку як видатна диригентка також отримала українка Оксана Линів. 

Молодіжний симфонічний оркестр України отримав "Золотий приз" фестивалю World Orchestra
Фото: Молодіжний симфонічний оркестр України в Facebook

Молодіжний симфонічний оркестр України отримав нагороду "Золотий приз" World Orchestra Festival. Церемонія нагородження відбулася у Відні в суботу, повідомили на сторінці оркестру в Facebook. 

Відзнаку як видатна диригентка також отримала українка Оксана Линів. 

"Особливо приємно, що нас відзначили за виконання двох українських творів - Бориса Лятошинського, симфонічну поему «Воз‘єднання» та 2 симфонію Євгена Станковича", - написала Линів у Facebook.

Учасниками фестивалю були понад 140 оркестрів з 33 країн світу, додали в DW

Нагадаємо, Линів отримала нагороду "Найкраща диригентка 2020 року". Це спеціальна премія у Німеччині, присвячена винятково оперному мистецтву.

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