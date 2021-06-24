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СБУ просить Мінкультури внести репера Басту до "чорного списку" артистів

Баста тим часом зібрався до Києва з концертом. 

СБУ просить Мінкультури внести репера Басту до "чорного списку" артистів
Баста
Фото: starhit

Служба безпеки України направила пропозиції Міністерству культури та інформаційної політики про внесення російського репера Василя Вакуленка (Баста) до списку осіб, що загрожують національній безпеці. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.

СБУ провела перевірки, результати яких направила до Мінкультури.

"СБУ постійно моніторить вітчизняний і закордонний медіапростір на предмет загроз національній безпеці. Це стосується, в тому числі, і діяльності (зйомки пропагандистського художнього фільму на замовлення уряду країни-агресора) зазначеної вами особи", - повідомили у спецслужбі. 

Мова йде про зйомки Вакуленка у фільмі “Ке-ди”, де артист грає російського військовослужбовця, який проходить службу в окупованому Криму. Внесення до "чорного списку" передбачає заборону на в'їзд. 

У Басти запланова концерт у Києві на 25-26 червня. Реперові було заборонено в'їзд на три роки, термін заборони сплив у 2020 році, тож Мінкультури вилучило його зі списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці України. 

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