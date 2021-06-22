Незалежні книгарні США оголосили акцію протесту проти монополії Amazon

Незалежні книгарні у Сполучених Штатах Америки проводять кампанію проти монополії Amazon. Про це повідомили на сайті Американської асоціації книгорозповсюджувачів, пише "Читомо".

Впродовж 20-21 червня вітрини незалежних книжкових магазинів покрили картонними шпалерами, що нагадують коричневі коробки компанії Amazon. На шпалерах надрукували гасла "Amazon, залиш дистопію для Орвелла", "Книжками керують реальні люди, а не моторошний алгоритм", "Купляйте книжки у справжніх людей, які хочуть продавати їх, а не колонізувати Місяць" тощо. Крім того, біля книгарень розклали картонні коробки з символікою кампанії, а саме з хештегами #boxedout #shopindie.

Американська асоціація продавців книг розпочала загальнонаціональну кампанію #BoxedOut минулого року. Тоді вона отримала широкий розголос. Також в Асоціації підрахували, що під час пандемії більше ніж одна незалежна книгарня у тиждень закривалась. Однак зі зменшенням рівня захворюваності у США повертаються до покупок у звичайних книгарнях, у той час, як онлайн-покупки за час пандемії, не зменшувались, а збільшувались.

"Сотні маленьких книгарень у соцмережах звертають увагу на вартість і наслідки "зручних покупок" і на те, як зростає ринкове домінування Amazon, що негативно впливає на місцеві громади: знижується рівень працевлаштування, зниження доходів у місцеві економіки. І поки Сполучені Штати оговтуються від економічної кризи, операційний дохід Amazon зріс з 4 мільярдів у першому кварталі минулого року до 8,9 мільярда у першому кварталі 2021 року, − збільшення на 123%", − заявили у Асоціації.

Кампанію проводять напередодні Amazon Prime Day – щорічного розпродажу товарів, який започаткували у 2015-му році на честь двадцятиліття компанії. Його супроводжують акціями для постійних клієнтів, знижками на велику кількість товарного каталогу та навіть концертами популярних музичних виконавців. Цього року Amazon Prime Day відбувається 21-22 червня.

"З наближенням Prime day відбудеться великий національний діалог про антимонопольний закон і монополії, що вже настали. Сенат і Палата Представників Конгресу США ввели законодавство, яке стримувало б монополію Amazon та інших домінуючих технологічних корпорацій. Генеральний прокурор Округу Колумбія Карл Расін розпочав антимонопольний позов проти Amazon з вимогою припинити практику, яка негативно впливає на ринок", − додають організатори кампанії.

Amazon.com — один із перших інтернет-сервісів, орієнтованих на продаж товарів масового попиту, найбільша у світі за обігом компанія, що продає товари та послуги через Інтернет. Компанія веде експансію на ринки інтернет-торгівлі в усьому світі.