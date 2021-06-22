Пентагон допустив затримку з виведенням військ з Афганістану

США можуть сповільнити виведення своїх військ з Афганістану через атаки ісламістського радикального руху "Талібан".

З такою заявою виступив прессекретар міністерства оборони Сполучених Штатів Джон Кірбі, передає DW.

Графік виведення військ може змінюватися залежно від умов, пояснив він. Однак термін виведення - до 20-ї річниці терактів у Нью-Йорку і Вашингтоні 11 вересня 2001 року - буде дотриманий.

За даними Пентагону, американська сторона вже передала багато військових баз афганським збройним силам і здійснила сотні авіарейсів для вивезення вантажів з Ісламської Республіки.

За даними афганської влади, таліби з початку виведення сил НАТО 1 травня взяли під контроль 41 округ із 400. Водночас керівництво радикального руху виявило готовність до діалогу з офіційним Кабулом.

Нагадаємо, 14 квітня президент США Джозеф Байден оголосив про виведення з території Афганістану американських військ, що до цього часу перебували на території країни.

В Афганістані перебувало близько 2500 американських військовослужбовців, наявність яких в країні підтверджено, а також кілька сотень військовослужбовців сил спеціальних операцій.

Сполучені Штати здійснили військову операцію у Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами “Аль-Каїди” літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей.

Інтервенція пояснювалася зв'язками з "Аль-Каїдою" з угрупованням "Талібан", яке контролює більшу частину Афганістану.