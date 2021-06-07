Джефф Безос полетить в космос під час першого випробування ракети New Shepard з людьми на борту

Найбагатша людина Америки опиниться в космосі раніше за Маска чи Бренсона.

Американський мультимільярдер Джефф Безос стане першим пасажиром ракети New Shepard, яку розробила його космічна компанія Blue Origin. Разом з ним у космос полетить його молодший брат Марк Безос.

"З п'яти років я мріяв подорожувати в космосі. 20 липня я здійсню цю подорож разом зі своїм братом. Найбільша пригода з найкращим другом", - повідомив Безос в інстаграмі.

Компанія Blue Origin досі здійснила півтора десятки випробувань ракети New Shepard, але жодного разу в капсулі ракети не було людей. Перший запуск ракети з людьми на борту було заплановано на 20 липня.

Ракета New Shepard призначена для коротких суборбітальних туристичних польотів за межі земної атмосфери. Під час польоту ступінь з пасажирської капсулою піднімається на висоту в кілька десятків кілометрів, після чого кабіна з людьми відділяється і ненадовго перетинає лінію Кармана - умовну межу космосу на висоті 100 кілометрів.

Перший запуск New Shepard відбувся в 2015 році. Після цього компанія провела ще більш десяти випробувань, але так і не запустила в космос людей, хоч обіцяла зробити це ще в 2017 році.

Основний конкурент Blue Origin з суборбітального космічного туризму - компанія Virgin Galactic Річарда Бренсона. Вона використовує інший підхід: туристи розміщуються в космоплані, який піднімається за допомогою літака-носія на висоту 15 кілометрів, а потім відділяється від нього, включає реактивний двигун і наближається до лінії Кармана.

У кінці травня Virgin Galactic успішно провела льотні випробування літака-носія з космічним кораблем VSS Unity, на борту якого були два астронавти.

Перед початком комерційних запусків компанія планує виконати ще кілька тестових запусків.