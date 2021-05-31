КБ "Південне" уклало контракт щодо виведення на орбіту українського супутника "Січ"

Конструкторське бюро "Південне" ім. Янгеля уклало контракт з європейською компанією ISILaunch (Нідерланди) з виведення на орбіту космічного апарату "Січ-2-30".

Фото: facebook.com/oleguruskyi Український супутник "Січ-2-30"

Про це повідомив віцепрем'єр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

"Запуск супутника має відбутися з пускового майданчика компанії SpaceX (США) за допомогою ракетоносія Falcon-9. Саме ISILaunch має відповідну угоду з цією американською компанією, якою уповноважена на продаж послуг з виведення супутнього корисного навантаження на даному ракетоносію та надання відповідних інжинірингових послуг та матеріальної частини", - написав він у Facebook.

За словами Уруського, вже здійснено авансовий платіж.

"Запуск космічного апарата планується здійснити в грудні 2021 року (резерв – січень 2022 року). Утім, маю надію, що це станеться саме в рік 30-річчя Незалежності України і завдання президента України Володимира Зеленського буде виконане", - написав віцепрем’єр.

Він також зазначив, що наразі КБ "Південне" разом із Національним центром управління та випробувань космічних засобів здійснює всі необхідні роботи з підготовки до запуску "Січ-2-30" і підготовки наземного сегмента.

Нагадаємо, що створення космічної системи "Січ-2-1" було передбачено загальнодержавною цільовою космічною програмою на 2013-2017 роки і Концепцією реалізації космічної діяльності на період до 2032 року.

Роботи зі створення супутника ведуться з 2013 року.

У квітні Кабмін визначив джерело фінансування запуску супутника "Січ". Гроші візьмуть із залишку від проєкту "Циклон-4".